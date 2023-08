Jde o čistokrevný daňový balíček, proinflační, vyčetla vládě Schillerová

Hnutí ANO chce ve Sněmovně předložit pozměňovací návrhy týkající se zhruba deseti oblastí vládního konsolidačního balíčku.

„Věříme, že ve světle objektivního nenaplnění slibů o úsporách je stále naděje, že tento proinflační a protirůstový balíček bude poslanci ve Sněmovně odmítnut jako celek,“ řekla Schillerová.

Celá řada vládních návrhů by podle stínové ministryně financí měla více nežádoucích důsledků než benefitů. „Zásahy do dohod o provedení práce poškodí zaměstnance, zaměstnavatele, trh práce i stát samotný. Reálně České republice hrozí přesunutí stovek tisíc lidí do šedé ekonomiky,“ prohlásila šéfka poslanců ANO.

Koalice chce vylepšit stav rozpočtu letos o téměř sto miliard

Návrhy vlády mají podle pětikoalice vylepšit stav státního rozpočtu v příštím roce o 97,7 miliardy korun a v příštích dvou letech dohromady o 150,7 miliardy korun. Už příští týden se špičky koalice mají dohodnout na podobě společného pozměňovacího návrhu k balíčku.

S devíti konkrétními požadavky se na vládu obrátili zástupci zaměstnavatelů a odborů. Shodli se, že by mělo zůstat daňové zvýhodnění nepeněžitých zaměstnaneckých benefitů, třeba populárních MultiSport karet, i členských příspěvků odborové organizaci. Na konci srpna posoudí všechny navržené změny rozpočtový výbor.

Úsporný balíček, který předložila vláda, počítá s tím, že nově budou dvě sazby DPH 12 a 21 procent. Pro potraviny bude sazba 12 procent a nulové zdanění má platit jen pro knihy. „Navrhujeme vrátit se k osvědčenému systému dvou sazeb z DPH,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Koalice počítá i s rušením řady daňových výjimek, třeba školkovného či nepeněžních zaměstnaneckých benefitů. Nově se sleva na manželku či na manžela bude týkat jen těch, kdo pečují o dítě do tří let.

Peníze do rozpočtu má přinést opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun.

Balíček má přinést zvýšení daně z příjmu firem z 19 na 21 procent. Nově se sazbou daně z příjmu 23 procent mají danit příjmy fyzických osob nad trojnásobkem průměrné mzdy (nyní asi 121 tisíc korun), dosud se vyšší sazbou daní částka nad čtyřnásobkem průměrné mzdy (nyní nad 161 tisíc korun).

OSVČ podle plánu vlády poroste minimální základ pro odvody ze čtvrtiny průměrné mzdy až na 40 procent – o 5 procentních bodů ročně, a tím se má přiblížit maximální vyměřovací základ na úroveň minimální mzdy.

Součástí balíčku je i úprava spotřebních daní, daně z hazardu nebo snížení státní podpory stavebního spoření. Základní sazba daně z nemovitosti se má zvýšit až na dvojnásobek.

Koaliční telenovela nebere konce, tvrdil stínový premiér Havlíček

„Koaliční telenovela nebere konce. Už chybí jen lahváč, popcorn a čínská voňavka,“ tvrdil také na tiskové konferenci ANO předseda stínové vlády hnutí Karel Havlíček. Vysmál se koalici kvůli tomu, že navzdory inklinaci k Tchaj-wanu nová továrna na čipy vyroste v sousedním Německu.

Stínový ministr zdravotnictví Kamal Farhan kritizoval ministra zdravotnictví Vlastimila Válka kvůli chybějícím lékům. „Nedostatek léků trvá téměř rok. Neustále chybí některé léky a hrozí, že další budou chybět. Kromě penicilinu chybí léky na některá vážná onemocnění,“ vytkl Vákovi že dělá málo pro to, aby tento neuspokojivý stav změnil.