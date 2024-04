Žádná výjimka pro Česko k migračnímu paktu neexistuje, řekla Dostálová

„Čeká nás jedno ze zásadních hlasování,“ řekla Dostálová. Řekla, že neexistuje žádná výjimka pro Českou republiku z migračního paktu.

Podstatou reformy migrační politiky Evropské unie je solidarita postavená na rozhodnutí členských států, jak chtějí k řešení problému migrace přispět.

Mají tři možnosti – přijmout uprchlíky na svém území, což ale není povinné. Další variantou je finanční pomoc státům zasaženým nelegální migrací. A konečně třetí možností je pomoc s ostrahou vnější hranice EU a s hraniční procedurou.

Vláda už dříve argumentovala, že dokud jsou v Česku uprchlíci z Ukrajiny před Putinovou válkou pod dočasnou ochranou, Česká republika nic platit nemusí, když nebude migranty z jiných částí světa přijímat.

V únoru se vláda rozhodla, že nepodpoří migrační pakt Evropské unie, ale že se Česko zdrží. Změny v europarlamentu se podle vlády vzdálily od toho, co považujeme za dobré, řekl po jednání vlády ministr dopravy Martin Kupka.

„Neobsahuje sice povinné relokační kvóty, proti nimž Česko dlouhodobě vystupuje, takže nemáme důvod ho vetovat. Po jednání s Evropským parlamentem ale doznal změn, které podle našeho názoru snižují možnost efektivně bránit nelegální migraci na vnější hranici. Opravdu účinná ochrana vnější hranice Unie je přitom podle mě v otázce nelegální migrace klíčová,“ komentoval rozhodnutí vlády pro iDNES.cz ministr vnitra Ví Rakušan a později to dal i na sociální síť X.

ANO vyvolá mimořádnou schůzi Sněmovny ke korupčním kauzám vládních stran

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová na tiskové konferenci stínové vlády oznámila, že její hnutí vyvolá mimořádnou schůzi Sněmovny na téma „vymlčené korupční kauzy vládních stran“.

Chce řešit Podnikatelskou družstevní záložnu, kde měl své peníze uložené premiér Petr Fiala. Podle Schillerové chce ale opoziční hnutí na schůzi probírat i další kauzy spojené s vládními stranami.

Problémem není podle opozičního hnutí to, že Fiala v minulosti nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení, ale kriminální podstata samotné instituce a její propojení s ODS. „Jsou tam podivné dary pro ODS, podezření na praní špinavých peněz, záhadná zmizení stamilionů korun,“ řekla Schillerová.

ANO se ohradilo proti zápisu ke schůzce o reformě, vyšší věk odchodu do penze nechce

Pokračuje také spor mezi ANO a Hradem o výsledky schůzky k penzijní reformě, na které vedle prezidenta Petra Pavla minulý týden byli ministr práce a sociálních věcí za KDU-ČSL Marian Jurečka a zástupci hnutí ANO, Schillerová, předseda stínové vlády Karel Havlíček a poslanec Aleš Juchelka.

Havlíček na tiskové konferenci stínové vlády oznámil, že ANO podalo připomínku k zápisu ze schůzky z Hradu. Zopakoval, že s ministerstvem se na způsobu a nezbytnosti zvyšování věku odchodu do důchodu hnutí ANO neshodlo. Prezident Pavel přitom minulý týden na Hradě tvrdil opak.

„Tím hlavním bodem, na kterém jsme se shodli, je to, že nelze nekonat,“ prohlásil prezident. „Shodli jsme se i na tom, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnosti prodlužovat, to je naprosto nezbytný parametr. Debatu povedeme nadále o tom, jakým způsobem se bude vypočítávat věk odchodu do důchodu a jakým způsobem se bude schvalovat. Jestli to bude nějaký dlouhodobý automatický mechanismus nebo jestli se budeme ubírat v nějakých krocích po časových obdobích, to je ale technikálie,“ řekl minulý týden po schůzce prezident Pavel.

Vedle něj stojící Schillerová takovou interpretaci hned na Hradě odmítla a v dalších dnech se proti tomu opakovaně postavili ona i další politici ANO.