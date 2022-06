ANO navrhlo, aby děti dostávaly 5 tisíc korun měsíčně až do konce roku

„Máme s tím zásadní problém. Ta částka je nedostatečná z hlediska výše a druhý problém je v tom, že se týká dětí do 18 let,“ komentoval Babiš vládní návrh. ANO už dříve avizovalo, že bude chtít do zákona dostat, aby se příspěvek týkal i studentů nad 18 let. „Chceme zvýšit ten věk do 26 let,“ doplnil Babiše poslanec a stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

„Doufám, že opoziční strany budou chtít pomoci rodinám s dětmi stejně jako my,“ řekl ve středu premiér Petr Fiala po jednání vlády. Rodiče, kteří pobírají příspěvek na dítě, mají dostat podle jeho vlády jednorázovou pětitisícovou pomoc automaticky v srpnu. Ostatní budou muset podat žádost elektronicky přes aplikaci nebo osobně na CzechPointech. „Budou potřebovat bankovní nebo digitální identitu,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Kromě jmen, rodných čísel a bydliště dětí a rodičů budou žadatelé podle návrhu vlády dávat čestné prohlášení o příjmech. Pravdivost a správnost mají ověřit úřady práce.

Vláda ve středu schválila i rychlejší čerpáním rodičovské pro lidi s nižším příjmem. „Zvyšujeme limit čerpání rodičovské z 10 na 13 tisíc korun,“ řekl Jurečka. Příjemci příspěvku na bydlení už možná nebudou muset každého čtvrt roku dokládat příjmy a náklady. Bude to stačit jednou za půl roku.

ČEZ se topí v zisku, vláda si ho nechce vzít, vadí Babišovi

Babiš také kritizoval, že vláda není schopna řešit příjmy. „Vzdává se příjmů z EET, nestará se o příjmy evropské a nechce si vzít mimořádnou dividendu z ČEZ, který má nerozdělený zisk 150 miliard a topí se v zisku. Za první kvartál má tolik zisku jako za celý minulý rok,“ řekl Babiš.

Vadí mu, že vláda odmítá osvědčený recept - odpustit DPH a energie a zrušit poplatek na obnovitelné zdroje energie.

„V Německu se zlevňuje doprava, u nás vzali tu slevu, kterou my jsme důchodcům a studentům poskytli,“ zopakoval to, na co si jeho hnutí opakovaně stěžuje. Vytkl vládě i to, že nemá přehled, kde bydlí uprchlíci z Ukrajiny.

„Celý ten sociální balík, tak jak jej předkládá vláda, se musí jednoduše změnit minimálně filosoficky, ideově v tom, že jednoduše ty rodiny na podzim nebudou mít prostě a jednoduše z čeho platif energie,“ prohlásil Juchelka.

ANO proto podle něj navrhlo šestitisícový jednorázový příspěvek pro seniory, zvýšit rodičovský příspěvek z 300 na 450 tisíc korun a pro zdravovně handicapované zvýšit příspěvek na mobilitu z 550 na 2000 korun.