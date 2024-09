Není schopen ho ani „popravit“, vytkl Havlíček premiérovi odvolávání Bartoše

„Udělal to, jak když hostinský vyráží štamgasta, který je s třemi promile v nějaké restauraci páté cenové skupiny,“ řekl Havlíček o vyhazovu ministra Bartoše.

„Je neschopný manažer, ale pan ministr Bartoš není gauner,“ prohlásil také Havlíček. Co se děje kolem odvolávání ministra Bartoše, vejde podle něj do dějin, jak se to nemá dělat. „Měl skončit už dávno,“ dodal.

Předseda stínové vlády je přesvědčen, že ve vládě zůstane ministr zahraničí Jan Lipavský, který řekl, že podá demisi, když Piráti rozhodnou o odchodu z vlády, ale že v takovém případě opustí i Pirátskou stranu.

Hledání viníka za nepovedenou digitalizaci stavebního řízení jen v Bartošovi je alibismus nejhrubšího zrna, tvrdí Havlíček. „Premiér Fiala nese přímou odpovědnost,“ prohlásil. ANO podpoří všechny legislativní úkony, které umožní co nejrychleji využívání systémů používaných před digitalizací stavebního řízení

Bartoš řekl premiérovi Fialovi, že jeho strana opouští vládu. Místo něj má ministerstvo pro místní rozvoj dočasně vést ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

ANO souhlasí s jednáním o letošní novele rozpočtu ve stavu legislativní nouze

Kabinet ve středu schválil návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 241 miliard korun. Nepodpořil ho jen odcházející Bartoš.

Vláda ve středu kývla i na novelu letošního státního rozpočtu. Kvůli povodním se má schodek zvýšit na 282 miliard korun oproti dosud schváleným 252 miliardám.

Na žádost vlády budou novelu letošního rozpočtu schvalovat poslanci ve stavu legislativní nouze v úterý 1. října.

ANO s tím podle Havlíčka souhlasí a je ochotno podle předsedy stínové vlády podpořit i novelu rozpočtu, ale žádá, aby pomoc šla i domácnostem a firmám.

Hlasování o nedůvěře vládě? Už jí věří jen nebližší příbuzní, tvrdí Havlíček

Druhé opoziční hnutí SPD vyzvalo ANO, ať vyvolá hlasování o nedůvěře vládě, k čemuž samo hnutí Tomia Okamury nemá dost hlasů.

„Faktem je, že se to začíná kumulovat a vymykat vládě z kontroly,“ řekl Havlíček. „Vláda ztrácí půdu nohama. Volby ukázaly, že jí věří už jen její přímí příbuzní a u nich si nejsem jistý,“ prohlásil předseda stínové vlády ANO Havlíček. ANO se teprve poradí, zda hlasování má vyvolat, či ne.

I bez Pirátů mají ale čtyři další vládní strany ve Sněmovně většinu 104 hlasů ze dvou set, respektive 105 hlasů, včetně Iva Vondráka, který se rozešel s ANO po prezidentské volbě, když podporoval zvolení Petra Pavla, a byl v krajských volbách zvolen do zastupitelstva Moravskoslezského kraje jako lídr kandidátky Starostové a osobnosti pro kraj.