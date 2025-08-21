Je možné, že se na ní ANO vyjádří i ke slovům premiéra a lídra koalice SPOLU Petra Fialy, který ve středu varoval voliče před variantou vlády ANO, SPD a hnutí Stačilo! po říjnových volbách.
„Teď jde opravdu o všechno,“ prohlásil premiér. „Tyto strany představují nebezpečí pro naši příslušnost k Západu,“ tvrdí.
Servítky si nebral premiér vůči hlavnímu volebnímu soupeři – hnutí ANO. „Je to strana založená a vedená obchodníkem, který za moc prodá vše. I budoucnost a bezpečnost,“ uvedl předseda vlády.
Premiér v narážce na SPD a hnutí Stačilo! varoval, že minimálně dvě uskupení, která mají šanci dostat se do Sněmovny, mluví o vystoupení z EU a NATO i o změně režimu.