První den vlády zazní kategorické ne emisním povolenkám, řekl Havlíček z ANO

  11:21aktualizováno  11:45
Hned v první den vlády hnutí ANO zazní podle předsedy stínové vlády Karla Havlíčka kategorické ne novým emisním povolenkám ETS 2. Vedení opozičního hnutí ANO zamířilo ve čtvrtek do Českých Budějovic, kde začal agrosalon Země živitelka.
Předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček a šéfka poslanců ANO Alena...

Předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček a šéfka poslanců ANO Alena Schillerová na tiskové konferenci hnutí v Českých Budějovicích. (21. srpna 2025) | foto: Facebook ANO

Je možné, že se na ní ANO vyjádří i ke slovům premiéra a lídra koalice SPOLU Petra Fialy, který ve středu varoval voliče před variantou vlády ANO, SPD a hnutí Stačilo! po říjnových volbách.

„Teď jde opravdu o všechno,“ prohlásil premiér. „Tyto strany představují nebezpečí pro naši příslušnost k Západu,“ tvrdí.

Servítky si nebral premiér vůči hlavnímu volebnímu soupeři – hnutí ANO. „Je to strana založená a vedená obchodníkem, který za moc prodá vše. I budoucnost a bezpečnost,“ uvedl předseda vlády.

Premiér v narážce na SPD a hnutí Stačilo! varoval, že minimálně dvě uskupení, která mají šanci dostat se do Sněmovny, mluví o vystoupení z EU a NATO i o změně režimu.

