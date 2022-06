Spor o Rakušana. Bojujete za organizovaný zločin, osočil Babiš premiéra

K odvolání ministra vnitra Víta Rakušana vyzval předsedu vlády Petra Fialu šéf ANO Andrej Babiš. „To je organizovaný zločin, toto hnutí, které se infiltrovalo do politiky, aby získávalo peníze pro sebe,“ tvrdí Babiš. „Je nepřijatelné, aby ministerstvo vnitro měl organizovaný zločin, hnutí STAN,“ prohlásil. „Nemám signál, že by to dopadalo na vládu,“ odmítl Babišovu výzvu premiér.