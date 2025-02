Lidé si už nekoupí nová kamna, distancujte se od nesmyslu EU, vyzval Havlíček

Doufá, že vláda najde konečně odvahu proti tomu vystoupit a že nebude zkoušet jen odklad o rok, o dva či o tři.

„Já si vzpomínám, že asi před dvěma roky jsem v nadsázce řekl, že až půjdu s Betynou opékat špekáček nad otevřeným ohněm, tak nám to někdo zdaní a že budeme platit emisní povolenky za tento špekáček, všichni se tomu smáli, tak to tady máme, protože Evropská unie plánuje regulovat spalování dřeva,“ uvedl Havlíček, který rád na sociální sítě dává fotografie ze svých putování po Česku s psem Betynou.

Jde o evropskou směrnici, která by měla platit od července 2027. „Ten, kdo má nebo si bude pořizovat kachlová kamna nebo třeba krb, tak budou muset být tato zařízení připojena k elektrické síti a to kvůli regulaci spalování a kvůli regulaci filtračních systémů,“ řekl předseda stínové vlády. Bude to znamenat nárůst cen krbů a kamen.

„Jedná se o 90 tisíc zákazníků a růst cen mezi padesáti až sto procenty,“ prohlásil Havlíček, který o tom ve čtvrtek ráno jednal šéfem jedné z firem. „Okamžitě by to přineslo problémy zejména menším a středním firmám, které jsou v oblasti aktivní,“ dodal Havlíček.

Ministerstvo průmyslu a obchodu sdělilo, že s návrhem Evropské komise nesouhlasí a bude prosazovat jeho revizi. Nesouhlasí ani ministerstvo životního prostředí.

Mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová ČTK řekla, že komise nenavrhla nové požadavky na kotle a kamna a v současnosti je teprve na začátku konzultací s výrobci a dalšími zúčastněnými stranami.

Plány ANO v nové vládě: znovu EET, revize důchodové reformy a kontrola hospodaření ČT

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová po jednání stínové vlády komentovala plán koalice prosadit vyšší poplatky pro Českou televizi a pro Český rozhlas napevno zařazeným hlasováním na mimořádné schůzi. Ta začne 12. února a hlasování o vyšších poplatcích má být zařazeno napevno na pátek 14. února.

„Bude se jednat o třinácté napevno zařazené hlasování,“ řekla Schillerová. Přitom podle ní vláda dluží odpovědi, třeba proč mají platit i ti, kdo se na televizi nedívají.

Schillerová řekla, že pokud to současná vláda skutečně udělá, bude ANO v příštím období, když se dostane do vlády, používat stejnou metodu a jmenovala také tři první věci, které třeba i za využití napevno zařazeného hlasování ANO prosadí – znovuzavedení elektronické evidence tržeb, zruší zvyšování věku odchodu do důchodu a prosadí, aby hospodaření České televize a Českého rozhlasu kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad.