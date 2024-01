Zástupci stínové vlády ANO svolali brífink, kritizují korespondenční volbu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Korespondenční volbu by mohli Češi v zahraničí poprvé využít ve volbách do Sněmovny v roce 2025. Od roku 2026 by mohli dopisem hlasovat také v prezidentských a evropských volbách.

Kritici z opozice mluví o možném ohrožení demokracie a o možné kolizi s ústavním pravidlem, že volby jsou tajné. Vládní koalice je prosazuje podle opozičních politiků jako součást kroků, aby se u moci udržela trvale. „Místo toho, aby pětikoalice řešila skutečné problémy ČR, zoufale hledá nové voliče. A pro jistotu především ty, kteří dlouhodobě nežijí v ČR,“ napsal Havlíček na sociální síti X.

Havlíček v prosinci kritizoval také novoroční projev premiéra Petra Fialy. Ten si podle předsedy stínové vlády odmítá připustit odpovědnost za současnou situaci.

„To v důsledku znamená, že nelze očekávat zásadní zlepšení. Místo, aby s trochou pokory řekl, že toto nezvládli a tohle udělají pro to, aby se to napravilo, tak se budou chytat každého stébla a vysvětlovat, jak dobře vše ustáli a jaké světlé zítřky nás s nimi čekají,“ napsal.