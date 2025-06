Ke svolání schůze o nedůvěře vládě stačí 50 hlasů. „Já jsem jich získala 64. Je to čistě iniciativa našeho hnutí,“ uvedla. Mimořádnou schůzi podnítila po vypuknutí takzvané bitcoinové aféry, kvůli které rezignoval ministr spravedlnosti Blažek.

Pro ČTK Schillerová doplnila, že poslanci se na mimořádné schůzi sejdou patrně v úterý příštího týdne. Podle předběžné dohody s vládním táborem by schůze mohla pokračovat také ve středu, což potvrdil předseda frakce vládní ODS Marek Benda.

Podle Schillerové je zřejmé, že se nejednalo o zájem a pochybení pouze Blažka, ale stejně tak ministra financí Stanjury (ODS), který podle Schillerové o celé transakci věděl a nezasáhl. Schillerová také tvrdí, že právník Kárim Titz, který u transakce byl, je spolužákem Zbyňka Stanjury z opavského gymnázia.

Bývalá ministryně financí na tiskové konferenci ukazovala schéma, které podle ní naznačuje, že aktéři aféry jsou již dlouho propojeni. Schillerová také uvedla, že odmítne pozvánku nové ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) na schůzku ohledně vyšetřování celé kauzy.

„Česká republika nejspíš skončí s bezcennými bitcoiny, které navíc bude muset zaplatit z veřejného rozpočtu,“ prohlásila dále. Podle ní se jedná o „megakauzu“, Stanjuru nařkla z vyhýbání se odpovědím na konkrétní otázky ohledně celého případu.

Havlíček mluvil o „vládní pračce z peněz z drog“

Na úvod tiskové konference vystoupil místopředseda ANO Karel Havlíček. „Ve světle skandálu vládní pračky z peněz z dětské pornografie, drog a nevím čeho všeho zapadají debakly o hospodaření současné vlády,“ prohlásil. Kritizoval především růst cen elektřiny pro domácnosti, který je podle Havlíčka jedním z největších v Evropské unii.

Alena Schillerová @alenaschillerov Nemáme na vybranou. Právě jsem jménem poslaneckého klubu Hnutí ANO podala návrh na svolání mimořádné schůze k vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. První vlády, která spolupracovala s mafií. oblíbit odpovědět

Podle něj také dojde kvůli přijetí nového systému obchodování s emisními povolenkami pro domácnosti k rapidnímu zdražení paliv. U benzinu a nafty by to podle Havlíčka mělo být až o 11 korun na litr.

Vzhledem k dřívějším jednáním mezi koalicí SPOLU a hnutím STAN je nepravděpodobné, že by vláda do říjnových voleb skutečně padla. K tomu je potřeba nejméně 101 z 200 poslanců, opozice tolik hlasů nemá. Šéf druhé nejsilnější opoziční strany SPD Tomio Okamura již ve středu naznačil, že hlasování o nedůvěře by mohlo proběhnout příští týden.