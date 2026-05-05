Vedle Jurečky lidovečtí poslanci zvolili také další místopředsedy klubu - budou jimi dosavadní šéf klubu Philipp a nový místopředseda KDU-ČSL Benjamin Činčila.
„Potřebujeme silný hlas ve Sněmovně, když jsme přišli o přednostní právo předsedy strany. Potřebujeme silný hlas, který bude schopný reagovat na úplně všechna témata, a myslím, že teď ve složení klubu nemáme silnějšího, zkušenějšího člověka, než je Marian Jurečka,“ uvedl Grolich.
Hejtman Grolich se stal předsedou lidovců na sjezdu v dubnu v Ostravě, poslanecký mandát nemá. Na podzim bude kandidovat do Senátu na Vyškovsku.