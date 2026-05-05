Střídání u lidovců. V čele jejich poslaneckého klubu je nově Jurečka

  12:32
Novým předsedou poslaneckého klubu lidovců se stal exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, oznámil ve Sněmovně předseda strany Jan Grolich. Jurečka v čele klubu „nových lidovců“ vystřídal Toma Philippa. Změnu avizoval Grolich už na sjezdu v Ostravě, kde v čele strany vystřídal Marka Výborného.

Vedle Jurečky lidovečtí poslanci zvolili také další místopředsedy klubu - budou jimi dosavadní šéf klubu Philipp a nový místopředseda KDU-ČSL Benjamin Činčila.

„Potřebujeme silný hlas ve Sněmovně, když jsme přišli o přednostní právo předsedy strany. Potřebujeme silný hlas, který bude schopný reagovat na úplně všechna témata, a myslím, že teď ve složení klubu nemáme silnějšího, zkušenějšího člověka, než je Marian Jurečka,“ uvedl Grolich.

Hejtman Grolich se stal předsedou lidovců na sjezdu v dubnu v Ostravě, poslanecký mandát nemá. Na podzim bude kandidovat do Senátu na Vyškovsku.

Vstoupit do diskuse

Proti Američanům v O₂ areně. Davis Cup se do největší české haly vrátí po 13 letech

Tým českých tenistů pro kvalifikaci Davis Cupu proti Švédsku. Zleva Patrik...

Soud může rozhodnout v případu smrti chlapce na hřišti, údržbáři hrozí šest let

Okresní soud v Břeclavi se začal zabývat případem spadlé branky na hřišti,...

Útoky USA na lodě v Karibiku množství drog nesnížily, pašeráci se přizpůsobili, tvrdí experti

Kokain. Ilustrační foto. (9. srpna 2023)

Abatyše z Loděnice převedla majetek Rusům. Obžalobu ze zpronevěry milionů odmítla

Soud začal projednávat kauzu někdejší představené pravoslavného kláštera v...

Asijské umění nově a v novém. Nejde jen o změnu adresy, ale i koncept, říká ředitelka Hánová

Umění Asie.

Koalice chce odmítnout jednání Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně

Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk...

Hasiči v Českém Švýcarsku v noci likvidovali skrytá ohniska, přijede ministr

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Záporožská elektrárna čelila dalšímu útoku. Ukrajina hlásí několik mrtvých

Záporožská jaderná elektrárna na Ruskem okupované jihovýchodní Ukrajině (15....

Ze Staromáku až k rozhlasu. Centrem Prahy projde demonstrace Milionu chvilek

Spolek Milion chvilek uspořádá první pochod a též oznámili novou petici. (21....

VIDEO: Lidé natočili další malé „tornádo“. Pro rarášky je teď ideální období

U Budějovic natočili malé tornádo

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Poslanci mají jednat o změně stavebního zákona, TOP 09 žádá rezignaci Mrázové

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Konec běhání v červených plavkách. Andersonová odmítla návrat do slavného seriálu

Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.