Pokuta 50 tisíc za zákaz vstupu dětem do restaurace platí, rozhodl soud

„Nejvyšší správní soud nám dnes předal konečný rozsudek. Rozhodl v náš prospěch, žalobu na inspekci tedy zamítl. Padesátitisícová pokuta je potvrzena všemi soudy,“ řekl v pondělí iDNES.cz mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. Rozsudek z 31. března je veřejně dostupný na webových stránkách soudu.

„Sankce nebyla rozporována, byla rozporována nemožnost se prvoinstančně odvolat. Pokuta byla zaplacena a další kroky zvážím, například je v běhu stížnost u Ústavního soudu,“ řekl v pondělí v reakci na verdikt soudu majitel restaurace Igor Salomon.

Za zákaz vstupu dětem do restaurace Stodola House v pražských Hájích pokutovali inspektoři provozující firmu Cement už v roce 2018. Padesát tisíc firma zaplatila až v červenci 2019 poté, co do podniku vtrhli exekutoři a chtěli částku vymáhat. S Českou obchodní inspekcí se majitel Igor Salomon soudil, rozporoval totiž především způsob doručení pokuty.

„Rozhodnutí o padesátitisícové pokutě zaslali jednatelce bývalé firmy, která provozovala restauraci, na trvalé bydliště, kde se nezdržuje. K informaci o pokutě jsme se nedostali ve lhůtě, ale až po dvou měsících. Nemohli bychom včas zaplatit, ani se vyjádřit. Nechápu, proč to neposlali jako obvykle datovkou (datovou schránkou, pozn. red.),“ uvedl minulý týden v rozhovoru pro iDNES.cz majitel restaurace Salomon.

Salomon v něm také uvedl, že v případě dalších komplikací a restrikcí ze strany úřadů podnik zavře. „Objednávám se teď k naší starostce. Chci si s ní popovídat o rovnosti podmínek podnikání, o tom, kdo bere dotace, o nastavení zdejšího trhu na Hájích. Já tu z toho klidně udělám vietnamskou tržnici. Ať lidi chodí na pivo, nevím kam, třeba ke starostce do garáže,“ uvedl.

Salomon zakazuje vstup všem do osmnácti let. Zdůvodňuje to nejen tím, že jde o kuřácký klub, leč se kouří pouze na zahrádce, nikoliv uvnitř, ale i opatřením kvůli postupům inspekce.

„Mimo jiné nám státní orgány posílají agenty provokatéry, kterým nebylo osmnáct. Dávali si jedno malé pivo. Točili se tu, venku stála čoika (Česká obchodní inspekce, pozn. red.) a dala nám pokutu za nalévání mladistvým. To je jeden z hlavních důvodů,“ řekl minulý týden v rozhovoru pro iDNES.cz proč je do podniku zakázán vstup mladším osmnácti let.

Salomon ovšem i přes své zdůvodnění, proč děti mladší osmnácti let nevpouští do provozovny, dostal minulý rok další pokutu, tentokrát ne za diskriminaci v podobě nevpouštění zmíněných mladistvých, ale naopak za nalévání alkoholu mladistvým.

„Právní moci nabyla ještě další pokuta pro výše jmenovanou společnost, jedná se o pokutu 30 000 korun z léta loňského roku a to za prodej alkoholického nápoje osobě mladší 18 let,“ dodal mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

„O té pokutě nevím, nebo sem se ještě nedostal k nějakému zápisu,“ reagoval Salomon v minulosti.

Česká republika se přitom řadí mezi nejvíce „kids-friendly“ země v Evropě, potažmo ve světě. Podobná koncentrace hřišť a dětských koutků v rámci stravovacích podniků se vidí málokde.

Česká legislativa neumožňuje vyloučit návštěvníky na základě věku. Na rozdíl od ubytovacího zařízení by takové jednání bylo považováno za diskriminační, přestože jinde ve světě je zákaz vstupu dětí do restaurací běžnou praxí.