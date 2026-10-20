Stodůlky otevřely podnik podle návrhu sochaře Černého, víno vám nalije robotická ruka

Objekt spojuje zejména tři koncepty. „Gastronomie, v podání studentů. Umění, v podání Davida Černého. Technologie, v podání robotické ruky Kuka,“ uvádí oficiální stránky vinárny.
Samotný servis technologií i kuchyně v technologicko-edukačním centru jsou v režii studentů Smíchovské střední školy.
Centrum bylo postaveno z nových materiálů a technologií a skládá se z robotického pracoviště s vozíkovou dráhou, po které se návštěvníkům dopravují jejich objednávky.
Součástí je také projekce technologických inovací, kterou lze spatřit i z vnějšku budovy díky speciální fóliové úpravě skla.
Samotný název budovy je odvozen z vlastní podoby, která má připomínat sedícího psa. Podle autorů projektu se jedná o první místo v Evropě, kde vám robot připraví nápoj.
Vinárna byla posledních šest let zavřená. Na její obnově se v posledních tří měsících intenzivně podíleli studenti Smíchovské střední školy. Do příprav se zapojilo zhruba 10 studentů, ti se podíleli jak na technických přípravách a rekonstrukci prostor, tak na nastavení robotické ruky, tvorbu nového webu, objednávkového systému, grafiky a PR.
Vinárna bude fungovat především v odpoledních a večerních hodinách, přes den bude prostor sloužit jako educentrum pro studenty základních škol a seniory. Budou se zde konat přednášky, školení, workshopy a třeba i akce jako hodinový ajťák pro seniory. Do budoucna plánujeme v tomto konceptu propojení reálného provozu a výuky pokračovat a podobné projekty dál rozvíjet.
„Moje práce zahrnovala jak opravy samotného prostoru vinárny, tak jednotlivých mechanických částí robotického systému a řešení nejrůznějších technických problémů. Největší výzvou pro mě bylo zajistit, aby celý systém fungoval spolehlivě a všechny jeho části správně spolupracovaly,“ komentuje student IT Antonín, který se plánuje na rozvoji a údržbě projektu podílet i nadále.