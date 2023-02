Pavel by rád viděl v čele NATO čerstvou krev. Je ochotný setkat se s dalajlamou

Jeden z dotazů se týkal také vedení NATO. Letos totiž bude končit mandát Jense Stoltenberga, který je ve funkci od roku 2014. Podle Pavla by bylo však dobré, kdyby do funkce znovu nenastupoval. Řekl to ve středu v rozhovoru pro Blesk.cz.

„Jens Stoltenberg už byl ve funkci prodloužen několikrát a ukázal, že je člověkem na správném místě, protože Alianci prováděl složitým obdobím a velice úspěšně. Na druhou stranu je důležité, aby v takto významných funkcích docházelo k rotaci a po tak dlouhé době by si i on zasloužil odpočinek a NATO někoho jiného s novou perspektivou,“ uvedl Pavel.

Nově zvolený prezident Pavel na úvod sdělil, že momentálně pracuje na složení týmu a na jeho vnitřním fungování. „Dnes (ve středu, pozn. red.) proběhne schůzka mezi designovanou šéfkou kanceláře a stávajícím šéfem kanceláře prezidenta, kde jak doufám, se domluví na základních parametrech předávání,“ uvedl na začátek Pavel. Dotaz padl také na exdiplomata Petra Koláře a jeho místo ve funkci. I sám Kolář ovšem avizoval, že nebude součástí hradního týmu.

Na otázku ohledně inaugurace a pozvaných hostů je podle Pavla ještě příliš brzo. Odpověděl to v souvislosti s dotazem, zda na ni pozve slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. „Inaugurace bude sice za pět týdnů, seznam hostů je do určité míry dán. Bavíme se tady o sestavě lidí, která je vždycky zvána na inauguraci. Ať už to jsou představitelé naší vlády i parlamentu,“ shrnul Pavel.

Setkání s dalajlámou

Pavel by byl také ochotný setkat se s tibetským dalajlamou i představiteli hongkongské opozice.