Kdo povede zubaře? Šmucler se opět uchází o funkci prezidenta komory, má dva protikandidáty

Praha Sněm České stomatologické komory si v sobotu zvolí nové vedení pro období do roku 2025. Funkci prezidenta komory bude obhajovat Roman Šmucler. Má dva protikandidáty, o post se budou ucházet také majitel firmy Herbadent Pavel Smažík a majitel a lékař stomatologického centra v Příbrami Jiří Hrabák. Sněm se uskuteční v pražském kongresovém centru.

Šmucler, který komoru vede od roku 2017, ČTK napsal, že stomatologická komora směřuje k naprosté samosprávě po vzoru sesterských komor v Rakousku a v Německu. „K tomu přibude překonávání ekonomické krize, která stomatologii zasáhla a zdaleka není konec,“ uvedl ke svým prioritám na další období.



Podle Šmuclera zubařům v prvním pololetí loňského roku poklesly příjmy od zdravotních pojišťoven o pět procent. „Z historie víme, že nejhorší to v našem oboru bývá asi rok po největším propadu HDP. Je třeba se přichystat. Vyjednat udržení a snad navýšení plateb od pojišťoven. Je to i naděje na větší změny v systému úhrad,“ napsal Šmucler na webu komory. Obor se podle Šmuclera se nyní potýká také s tím, že do důchodu odcházejí populačně silné ročníky zubařů a je potřeba je nahradit.

Komora je rozdělená, říká kandidát Smažík

Na prezidenta stomatologické komory bude kandidovat také vystudovaný zubař a podnikatel, který dodává potřeby a služby pro stomatologii, Pavel Smažík. „Stomatologie mě provází celý můj profesní život. A protože plánuji, že to tak bude i nadále, není mi stav a osud české stomatologie vůbec lhostejný,“ uvedl k důvodům své kandidatury Smažík.

Komora je podle něj rozdělená, což ji oslabuje. Smažík by podle zveřejněných priorit chtěl mimo jiné to, aby komora zlepšovala obraz stomatologie u veřejnosti, vyjednala se státními orgány a pojišťovnami bonifikaci především preventivní péče, péče o děti a péče v okrajových lokalitách. Komora by také měla pomáhat zatraktivnit podmínky zubařských praxí v místech, kde je stomatologická péče nedostatečná, tedy především mimo velká města. Měla by rovněž řešit za své členy maximum administrativy a bojovat za snižování administrativní zátěže.

Dalším kandidátem na prezidenta je Jiří Hrabák, majitel a vedoucí lékař stomatologického centra v Příbrami. Jako své priority označil na webu komory mimo jiné snížení byrokratické zátěže zubařů nebo zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven za hrazené výkony. Problém je podle něj především v úhradách péče o dětské pacienty. Chtěl by také vytvořit informační kanál dostupný všem členům komory, který bude obsahovat nutné informace pro denní chod jejich praxe.

„Chci aby komora chránila členy před zbytečnou byrokracií. Chci aby administrativa a kontroly ze strany úřadu měly jasně popsaný a odůvodněný význam. (...) Aby nás administrativa neodváděla od toho podstatného - práce u křesla,“ uvedl Hrabák.