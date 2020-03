Stovky Čechů ze zámoří žádají ministerstvo o pomoc s návratem kvůli zrušení letů

PRAHA Stovky českých občanů ze zámoří se obrátily na ministerstvo zahraničí a české zastupitelské úřady se žádostí o pomoc při návratu do Česka, sdělila ve středu mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová. Diplomacie v úterý oznámila, že při návratech občanů jedná o spolupráci s ostatními zeměmi Evropské unie. Ministerstvo organizuje i autobusovou přepravu lidí, kteří uvízli v Evropě. Čechům ale doporučuje, aby se přednostně snažili využít komerční možnosti cesty do Česka.

Podle Štíchové zaznamenala diplomacie zhruba 300 žádostí o pomoc od Čechů v Jižní Americe. Na 250 lidí se ozvalo z Kanárských ostrovů, zhruba 200 z Maroka a stovka ze Spojených států. Ministerstvo ví také o případech na Filipínách nebo ve Vietnamu.



Diplomacie jedná o spolupráci v EU při vysílání letadel pro občany evropských zemí, ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v úterý projednával prostřednictvím videokonference možnosti spolupráce s kolegy ze Slovenska, Maďarska a Rakouska.

ČTK má informace o českých turistech, kteří uvízli v Brazílii a kvůli rušení letů do Evropy nemají možnost se vrátit. Další skupina českých turistů je na Filipínách, ale kvůli rušení spojů se jí nedaří dostat z jednoho z filipínských ostrovů na mezinárodní letiště v Manile, odkud by bylo možné pokračovat do Evropy.

Ministerstvo zahraničí také vypravuje autobusy pro české občany v Evropě, kteří nemají možnost se vrátit domů. V uplynulých dnech zamířily autobusy do Frankfurtu, Vídně, Berlína, Mnichova a Londýna a byly určené zejména pro cestující, kterým byl zrušen navazující let a uvízli na velkých letištích. Dnes ministerstvo vypravuje autobusy do Vídně, Paříže, Frankfurtu a do Chorvatska a Slovinska. Ve čtvrtek by měly další autobusy vyzvednout Čechy z Paříže, Lucemburku a ze Švýcarska.

„Mimořádné přepravy se mohou zúčastnit pouze občané ČR, kterým byla zrušena navazující doprava do ČR v důsledku zavedených opatření. Na všechny cestovatele bude nahlíženo jako na cestovatele z rizikových zemí a přeprava nebude umožněna osobám, které budou vykazovat příznaky onemocnění,“ upozornilo ministerstvo na svých internetových stránkách. Českým občanům doporučuje, aby přednostně využívali k návratu individuální komerční možnosti cest na hranice, po jejichž pěším překročení by je mohl na české straně vyzvednout rodinný příslušník.