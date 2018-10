Stovky metrů dlouhé fronty, hodinové čekání. Zájem o Národní muzeum zdarma nepolevuje

PRAHA Ani dva po dny otevření Národního muzea neklesá zájem o prohlídku. I kvůli podzimním prázdninám denně navštíví muzem několik tisíc návštěvníků. Vstupné se neplatí, a proto se lidé musí obrnit trpělivostí. Ve frontě, která sahá až za zrekonstruovanou historickou budovu samotného muzea, si lidé počkají desítky minut.

Ti, kteří ve frontě stáli v úterý odpoledne, ČTK řekli, že čekají přibližně hodinu. Služba u vchodu je pak dovnitř pouští po skupinkách. Čekající venku, kterých bylo po 14:00 několik desítek, dostávají teplé nápoje.



„Fronta před Národním muzeem. Dneska tu dostane každý slušný Čech státní vyznamenání od pana prezidenta?“ glosoval pohled na frontu před budovou Národního muzea český internetový podnikatel, novinář, zakladatel zpravodajského serveru Mobil.cz a spisovatel Patrik Zandl.

V pondělí se skutečně fronta táhla až daleko za budovu Národního muzea, které momentálně návštěvníci mohou navštívit bezplatně. Vstup je až do konce roku zadarmo.

Chcete vidět Národní muzeum? Vstup zdarma, ale musíte vystát poměrně dlouhou frontu. Lidé nicméně čekají 15 nebo 20 minut. Ve frontě Češi i turisté

„Zájem je odhadem podobný, s ohledem na podzimní prázdniny. Otevírací doba zůstane minimálně do konce roku stejná,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí Národního muzea Kristina Kvapilová s tím, že denně navštíví muzeum několik tisíc návštěvníků.

Po říjnovém zpřístupnění jsou pro návštěvníky muzea v suterénních prostorech nachystány dvě příležitostné expozice: 2x100 a Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava. Prvně zmiňovaná představuje dvě stovky rozmanitých předmětů ze sbírek Národního muzea se zajímavým příběhem. Vystaveny jsou ve třech místnostech levé části budovy, v nichž v 19. století sídlila Česká akademie pro vědy, slovesnost a umění, předchůdkyně dnešní Akademie věd. Muzeum pro tyto exponáty vymyslelo neotřelý způsob prezentace - klasické vitríny nahradí rozměrné železné klece připomínající vězení.

Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava, která vznikla u příležitosti 100. výročí založení republiky, probíhá v zadní části dominanty Václavského náměstí, v prostorách dřívějších depozitářů a přednáškového sálu.

„Přiblíží dějiny společného státu Čechů a Slováků. Ukáže to, co nás spojovalo i rozdělovalo. Vzájemné vztahy vykreslí i na pozadí osudů konkrétních lidí,“ přiblížil ředitel muzea Michal Lukeš v již dřívějším rozhovoru pro server Lidovky.cz.



Jde o přibližně 1500 předmětů rozdělených do několika tematických částí, jako jsou politika, kultura, průmysl, sport nebo vojenství. Součástí expozice, vytvořené společně se Slovenským národním muzeem, je i soubor dokumentů, které osudově ovlivnily české a československé dějiny.