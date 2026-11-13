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Odpůrci krajní pravice demonstrují v Praze, nad davem vlají i palestinské vlajky

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  20:15aktualizováno  20:15
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Protest s názvem „Praha nácky nechce“, který byl zaměřen na odmítnutí...

Protest s názvem „Praha nácky nechce“, který byl zaměřen na odmítnutí přítomnosti zástupců krajně pravicových stran z celé střední Evropy. (13. listopadu 2026) | foto: ČTK

Protest s názvem „Praha nácky nechce“, který byl zaměřen na odmítnutí...
Protest s názvem „Praha nácky nechce“, který byl zaměřen na odmítnutí...
Protest s názvem „Praha nácky nechce“, který byl zaměřen na odmítnutí...
Protest s názvem „Praha nácky nechce“, který byl zaměřen na odmítnutí...
8 fotografií
Před hotelem Step v Malletově ulici v pražských Vysočanech se v pátek v podvečer sešlo několik stovek demonstrantů, kteří vyjádřili nesouhlas s příjezdem zástupců krajně pravicových stran ze střední Evropy. Ti přijeli do Prahy na pozvání předsedy Svobodných Libora Vondráčka na konferenci nazvanou "Co bude po EU? Migrace, nebo remigrace?“

Akce se měla původně konat v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí a má se mimo jiné zaměřit na budoucnost evropské migrační politiky v případě zásadní proměny či zániku Evropské unie.

Akce se účastní mimo jiné europoslanec za frakci Evropa suverénních národů Thomas Frölich z německé strany AfD nebo slovenský europoslanec za neparlamentní hnutí Republika Milan Mazurek, který byl v minulosti pravomocně odsouzený za xenofobní výroky.

Účastníci protestu s názvem „Praha nácky nechce“ měli transparenty s nápisy „Černí, bílí, spojme síly“. Řada z nich také mávala palestinskými vlajkami. Na akci dohlíží několik desítek policistů. „Pražští policisté od dnešního odpoledne dohlížejí na oznámené shromáždění v Praze 9. V průběhu shromáždění skupina osob obstoupila hotel a nyní projevuje své názory. Policisté na místě dohlížejí na veřejný pořádek a bezpečnost všech osob,“ uvedli před 19:00 policisté na síti X.

Demonstraci svolala platforma Praha je feministická, podle níž není termín remigrace ničím jiným než líbivějším označením pro „bílou Evropu“. „Zastánci remigrace napříč kontinentem mluví občas skrytě, občas otevřeně o tom, že se tato čistka má týkat i lidí, kteří mají občanství některé z evropských zemí, nebo dokonce těch jejichž rodina žije v Evropě už několik generací – jedná se totiž o vyhánění lidí na základě etnického klíče,“ uvedli organizátoři v tiskové zprávě.

Platforma, která je známá především svou podporou práv žen, jako je například právo na potrat, čí LGBTQ komunity. Podle Elišky Landově z této platformy se organizátoři rozhodli vystoupit proti konferenci organizovanou Svobodnými kvůli snahám politiků volající po remigraci omezovat lidská práva a nepoctivost argumentů, které používají. „Ochrany žen, o kterou prý Vondráčkovi jde, ze dosáhnout celou škálou politik, ale etnická čistka v gesci strany, která sama sebe označuje za antifeministickou, to rozhodně není!,“ uvedla.

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Odpůrci krajní pravice demonstrují v Praze, nad davem vlají i palestinské vlajky

Protest s názvem „Praha nácky nechce“, který byl zaměřen na odmítnutí...

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