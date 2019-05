Mladí studenti opět vytáhli do ulic. Požadují lepší ochranu klimatu a životního prostředí

Praha Několik stovek mladých lidí se v pátek v centru Prahy sešlo místo školy na protestu za lepší ochranu klimatu a snižování emisí. Z Malostranského náměstí, kde přednesli své požadavky, se vydali na průvod centrem Prahy. Páteční protestní akce navázala na podobnou akci z března, kterou se studenti připojili k celosvětové iniciativě Fridays for Future.

Mladí lidé s ní od loňského září v pátečních dnech stávkují po vzoru šestnáctileté Švédky Grety Thunbergové. Podle studentů politici nedělají dost pro ochranu klimatu a snižování emisí. Vláda sice v březnu po jejich první stávce informovala Sněmovnu o svém postoji k těmto věcem, z jednání ale podle zástupců protestujících nevyplynulo nic konkrétního. Považují za důležité, aby politici začali klimatické změny řešit s vědci a prosazovali aktivní opatření.

Na Malé Straně se v pátek mladí lidé, mezi kterými byli hlavně gymnazisté, začali scházet po 9:30. Někteří si s sebou přinesli transparenty s nápisy jako Chcípneme buď my, nebo fosilní průmysl či Vaše nulová aktivita pohřbívá naši budoucnost. Kolem 11:30 se demonstrující vydali na průvod, který půjde přes Čechův most na náměstí Republiky a pak ulicí Na Příkopech směrem na Staroměstskou a zpět na Malostranské náměstí. Na Klárově by se k pochodujícím středoškolákům měli přidat i vysokoškoláci.

Akci organizátoři zahájili proslovy mluvčích z řad studentů i vědců. „Jsme v situaci, kdy je potřeba začít jednat, a to okamžitě. Jinak se můžeme dostat do situace, kdy budoucnost nemusí přijít,“ řekla jedna ze studentek na pódiu. „Pokud chceme pomoci planetě, musíme začít sami u sebe,“ dodala. Protestujícím poradila, aby například omezili nákup spotřebního zboží a cestování autem či letadlem (Odkaz).

Za problémy v ČR považují stávkující například prolomení limitů těžby, emisní výjimky pro uhelné elektrárny nebo neudržitelné nakládání se zemědělskou půdou. Stát podle nich investuje z převážné většiny do fosilního průmyslu místo do čistých zdrojů energie a nesnaží se plnit závazky vyplývající z pařížské dohody.

Nejde jen o pražskou kavárnu

K páteční stávce se podle organizátorů vedle pražských studentů přidali opět i středoškoláci z dalších asi 20 měst, třeba z Ostravy, Brna, Plzně, Semil či Valašského Meziříčí. Protesty studentů v březnu podpořili Hnutí Duha a Greenpeace a někteří vědci a akademici.

Přes 200 středoškolských studentů se dnes sešlo v Brně na náměstí Svobody, aby letos již podruhé stávkovali za záchranu globálního klimatu. Jejich snahou je vyburcovat politiky, kteří podle nich mají přejít od slov k činům, které by zmírnily dopad činnosti člověka na oteplování planety a pomohly odvrátit klimatickou změnu s dalekohsáhlými následky.



Zástupci studentů už dříve uvedli, že budou opět protestovat 24. května, kdy se chtějí připojit k další mezinárodní stávce iniciativy Fridays for Future. V březnu se do celosvětové stávky zapojily v Česku tisíce studentů ve více než 15 městech. Mezi 20. a 23. červnem se pak chtějí přidat také k mezinárodnímu protestu, který se uskuteční v německých Cáchách.

Celosvětové studentské stávky jsou inspirovány protestní akcí Grety Thurnbergové, která se v srpnu loňského roku rozhodla každý den sedět před švédským Parlamentem a vyžadovala po vládě snížení emisí. Po švédských všeobecných volbách pokračovala ve stávkách každý pátek. Švédští levicoví poslanci ji za to nominovali na Nobelovu cenu za mír.