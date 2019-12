Strakonická Veřejnost bude vládnout sama, koalici uzavírat nebude

Strakonice Hnutí Strakonická Veřejnost, které o víkendu zvítězilo v opakovaných komunálních volbách, nebude s nikým uzavírat koalici. Zvoleným kandidátům 3Koalice pro silné Strakonice (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) nabídne hnutí místa v komisích a výborech. Ustavující zastupitelstvo by mělo být nejpozději 10. ledna 2020. ČTK to v pondělí řekl starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost).

Hnutí bude mít 17 zastupitelů v 21členném zastupitelstvu. „Nejsem přítel koalic, věřím na podání ruky. Trojkoalice jsou slušní, šikovní, pracovití lidé. Nabídneme jim pozice v komisích, výborech, jestli do rady města, to bychom museli vymyslet. Sedneme si s nimi ke stolu ještě do Vánoc,“ řekl starosta. Zatím si se zástupci 3Koalice telefonovali. Ustavující zastupitelstvo by mělo být 8. ledna, nejpozději 10. ledna, dodal.



V opakovaných volbách získala Strakonická Veřejnost 64,72 procenta hlasů, což znamená 17 mandátů v 21členném zastupitelstvu. Hnutí tak ještě zvýraznilo své vítězství v porovnání s řádnými volbami v říjnu 2018. Tehdy ho podpořilo 51,1 procenta voličů. Jeden z neúspěšných kandidátů Karel Jánský (Změna pro Strakonice) ale podal stížnost, že v radničním zpravodaji, na výlepových plochách i sloupech lamp byla Strakonická Veřejnost zvýhodněna. Ústavní soud nakonec rozhodl, že se volby zopakují.

3Koalice pro silné Strakonice získala tři mandáty, jeden mandát Jihočeši 2012. Volební účast činila 48 procent. Spolupráci s hnutím Jihočeši 2012, za něž se do zastupitelstva dostal bývalý starosta Pavel Vondrys, Hrdlička na dotaz ČTK vyloučil. Starosta si podle svých slov uvědomuje, že volební výsledek znamená pro hnutí velkou moc. „Základní principy, na kterých chceme stavět, je pokora, slušnost a nesobecké jednání,“ řekl Hrdlička.