Trikolora opět sdílela Rychlé šípy, nadace se ohradila. Jsme hrozní, reaguje Majerová

  17:55aktualizováno  17:55
Trikolora, které předsedá poslankyně za SPD Zuzana Majerová, na svém Facebooku opět zveřejnila komiks Rychlé šípy. Skautská nadace Jaroslava Foglara upozornila, že jde o porušení práv. „Takové využití není v pořádku, jelikož tím dochází k porušení autorských práv k dílu Jaroslava Foglara a ilustracím Jana Fischera,“ uvedla za nadaci Zuzana Čentíšová. Trikolora v úterý odpoledne příspěvek smazala.
foto: Anna Kristová, MAFRA

Předsedkyně neparlamentní strany Trikolora Zuzana Majerová (20. ledna 2024)
Předsedkyně Trikolory a trojka eurokandidátky SPD a Trikolory Zuzana Majerová
Trikolora sdílela na Facebooku výňatek z komiksu Rychlé šípy v neděli u příležitosti Dne matek. „Rychlé šípy maminkám,“ stálo v úvodu komiksu.

„Koupíme každý hezkou kytičku a půjdeme hromadně přát našim maminkám!“ hlásal dále komiks. Redakce iDNES.cz se kvůli tomu obrátila na Skautskou nadaci Jaroslava Foglara. Ta upozornila, že jde o porušení autorských práv.

Připomněla, že nejde o první případ, kdy si Trikolora vypůjčila slavný komiks. Učinila tak už loni v září, tehdy jej dokonce upravila.

Příspěvek, který sdílela Trikolora na svém Facebooku. Později jej smazala. | foto: iDNES.cz

„Hoši, pojedeme do Zlína volit Zuzku Majerovou. Na obecním úřadě si každý musíte vyzvednout voličský průkaz,“ stálo tenkrát v úvodu upraveného populárního komiksu.

„Tehdy jsme daný subjekt vyzvali k odstranění příspěvku a celou záležitost jsme po jeho stažení považovali za uzavřenou. Proto nás nyní překvapilo, že se podobné porušení autorských práv opakuje,“ řekla pro iDNES.cz Zuzana Čentíšová z nadace.

Uvedla, že i nyní nadace Trikoloru vyzvala k okamžitému odstranění příspěvku. Post byl ještě v úterý přes den dostupný, odpoledne z Facebooku strany zmizel.

„Pokud by k obdobnému jednání došlo znovu, budeme nuceni situaci řešit právní cestou,“ dodala Čentíšová.

Redakce se obrátila i na předsedkyni strany Zuzanu Majerovou. „Jsme hrozní! Na svátek maminek jsme sdíleli příběh o tom, jak hoši Rychlých šípů gratulují svým maminkám ke svátku maminek. Polepšíme se a už to víckrát neuděláme,“ reagovala Majerová.

V komentářích pod příspěvkem se to hemžilo kritikou. „Foglar se z vás v hrobě obrací!“ komentovala například Anna. Další komentující Vladimír upozornil na porušení autorských práv. „Pan Foglar by se vám vyhnul obloukem,“ přidala svůj názor uživatelka Eva.

