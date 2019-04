Strany mají vylosovaná čísla pro eurovolby. Přihlášeno je 40 seskupení

PRAHA Vládní hnutí ANO 2011 bude ve volbách do Evropského parlamentu kandidovat s číslem 30, ČSSD má sedmičku. ODS dostala pětku, komunisté devítku. Starostové s TOP 09 obdrželi číslo 26, Piráti 27 a SPD 28. KDU-ČSL má číslo 39. Volební čísla v pondělí stranám vylosovala Státní volební komise všem 40 seskupením, která se do voleb přihlásila.

Čísly, která tvoří do jisté míry startovní pořadí kandidujících stran, hnutí a jejich koalic, budou především označeny hlasovací lístky jednotlivých uskupení. Využít je ale budou moci i při volební kampani, což se bude týkat hlavně sociálních demokratů. Sedmička je označována za šťastné číslo. Naopak „nešťastnou“ třináctku obdržela strana Volte Pravý Blok. Jedničku, o kterou bývá také zájem, los přiřkl Klubu angažovaných nestraníků.



Své číslo 20 dostala i Moravská a Slezská pirátská strana, přestože ji ministerstvo vnitra jako jedinou odmítlo do voleb zaregistrovat pro nedodržení zákonných podmínek kandidatury. Státní volební komise to učinila pro případ, že by straně vyhověl Nejvyšší správní soud, na který se obrátila.

Sedmičku při minulých eurovolbách před pěti lety zužitkovali TOP 09 a Starostové. ANO mělo číslo 16, ODS číslo 20, Piráti 32. ČSSD kandidovala pod číslem 14, KSČM měla desítku a KDU-ČSL dostala pětku.

V evropských volbách v roce 2014 nejlépe uspělo hnutí ANO se ziskem 16 procent hlasů těsně před společnou kandidátkou TOP 09 a STAN, třetí byla ČSSD. Tato uskupení si rovnoměrně rozdělila 12 z 21 křesel českých europoslanců. Po třech evropských poslancích získali komunisté a lidovci, dvě místa obsadili občanští demokraté a jedno Svobodní.