Billboardy, Rakušanovo turné i Babišův výstup na Lysou horu. Strany vábí voliče

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Kandidáti STAN do podzimních komunálních voleb na magistrát Petr Hlaváček a...

Kandidáti STAN do podzimních komunálních voleb na magistrát Petr Hlaváček a Eliška Čepová | foto: ČTK / Michaela ŘíhováProfimedia.cz

Hnutí SPD oslovuje voliče billboardy s heslem, že ručí za bezpečné Česko.
Volební billboardy pro podzimní komunální volby v Praze. Vlevo billboard s...
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Politické prázdniny jsou definitivně pryč. A přichází doba předvolební kampaně. Je to vidět už i v ulicích, kde se začala objevovat reklama stran a hnutí před říjnovými komunálními a senátními volbami. V Praze jsou k vidění billboardy SPD, hnutí Starostové a nezávislí či ODS. A v metru i v ulicích také takzvané citylighty upozorňující na říjnové volby.

Billboard šéfa SPD a Poslanecké sněmovny Tomia Okamury v pražských Nuslích už někdo stihl poškodit tím, že na tvář politika připsal vulgární nápis.

Načasování rozjezdu další části volební kampaně není náhodné. Ačkoli školáci mají ještě do konce srpna volno, politici se vracejí do práce.

V pondělí se po dvoutýdenní pauze sejde vláda Andreje Babiše a aktuální záležitosti bude řešit i koaliční rada špiček ANO, SPD a Motoristů sobě.

Příští týden bude jednat také Senát kvůli EET či stavebnímu zákonu a mimořádná schůze čeká ještě v srpnu poslance.

Koalice na ní bude chtít přehlasovat veto prezidenta Petra Pavla k rozvolnění rozpočtových pravidel.

Babiš s Juchelkou míří za voliči do Frýdku-Místku

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou vypraví v pátek odpoledne na setkání ve voliči na náměstí ve Frýdku-Místku. Před rokem, před volbami do Sněmovny, v nedaleké Dobré, senior napadl Babiše holí. V sobotu budou Babiš s Juchelkou oslovovat voliče při výstupu na Lysou horu.

Exministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan rozjíždí příští týden turné Po Česku s Rakušanem! S voliči se setká ve Středočeském kraji, kde si naplánoval v pondělí besedu v Mladé Boleslavi, ve středu v Ústeckém kraji a v pátek v Praze. STAN je podle nejnovějšího průzkumu Median nejsilnější opoziční silou.

Lídr ODS a stínový premiér Martin Kupka příští týden zakončí své letní volební turné na kolech – ODS jede za vámi. Příští sobotu se Kupka i se stranickými kolegy vypraví za voliči v Olomoucké kraji a v neděli na jižní Moravu, konkrétně do Mikulova, Valtic, Lednice a Břeclavi.

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