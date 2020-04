Strážník, co dal při kontrole facku dívce, skončil u policie sám. O incidentu úředně neinformoval

PRAHA Minulý týden sociálními sítěmi zahýbalo video zachycující neadekvátní chování pražského strážníka. Ten při rutinní kontrole v pražských Řepích udeřil do obličeje devatenáctiletou dívku, která však policistu nijak fyzicky neohrožovala. Strážník na policii nenahlásil použití donucovacích prostředků a z události nesepsal úřední záznam, čímž porušil řadu vnitřních předpisů a také zákon o obecné policii. Policista poté, co se video objevilo na sociálních sítích, zažádal o ukončení pracovního poměru.

Informovace vyplývají z prohlášení ředitele Městské policie hlavního města Prahy Eduarda Šustera na facebookovém profilu policie.

O celém incidentu se podle Šustera policie dozvěděla prostřednictvím videa na sociálních sítích až v neděli 5. dubna, i když se celá událost stala už 2. dubna, tedy o tři dny dříve. Strážník Jiří Laštovka, který dívku na videu očividně uhodil, aniž by ho dívka ohrožovala, totiž o celém incidentu nesepsal žádný záznam a událost nenahlásil. „Strážník Laštovka nesepsal žádný úřední záznam o události ani o použití donucovacích prostředků, oprávněnost jejich použití tak nemohla být řádně vyhodnocena,“ píše Šuster ve facebookovém příspěvku.

Strážník má však povinnost jakékoliv užití donucovacích prostředků nahlásit, což Laštovka neučinil. Neinformoval ani o jakémkoliv protiprávním jednání mladistvých, které na základě oznámení o porušování mimořádných opatření kontroloval. Jediná zpětná vazba, kterou Laštovka poskytl operačnímu středisku, hovořila o tom, že policista celou věc na místě vyřešil „vysvětlením“. Podle slov Šustera však taková informace „zásadně nekoresponduje s jeho (Laštovkovou, pozn. redakce) následnou obhajobou údajné agresivity a závažnosti protiprávního jednání osob na místě“.

Sepsat úřední dokumentaci z místa ukládal Laštovkovi zákon. On tak však neučinil, a tak nebylo možné jakékoliv záznamy porovnat s tím, co zachycuje video rozšířené po sociálních sítích. Proto bylo video podrobeno rozboru, podle Šustera „je mimo jakoukoliv pochybnost zcela zřejmé, že strážník ženu udeřil v okamžiku, kdy jej nijak neohrožovala ani neatakovala a následně jí ještě dalším fyzickým útokem vyhrožoval“.

Sám Laštovka se však již dříve vyjádřil, že by se i nyní zachoval stejně. „Kdyby mě takhle někdo provokoval, řekl mi to samé, co ona mně, a v téhle situaci, kdy člověk neví, co od koho kde chytí, tak bych to udělal znovu,“ řekl pro Aktuálně.cz propuštěný strážník.

Strážník ukončil pracovní poměr sám

Následovalo konstatování městské policie, že chování strážníka Laštovky bylo zcela neprofesionální a v rozporu se zákonem, zároveň přišla omluva. Krátce nato mluvčí městské policie Irena Seifertová v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz řekla, že muž dostal výpověď.

Šuster však informaci upřesňuje s tím, že strážník Laštovka „požádal o rozvázání pracovního poměru dohodou, jeho žádosti jsme vyhověli. Nikdo jej k podání žádosti o rozvázání pracovního poměru nenutil, jednalo se o jeho rozhodnutí.“ Skončit u policie se Laštovka rozhodl 6. dubna, tentýž den teprve dodal úřední záznam o svém zákroku při kontrole u rybníka.

Šuster v závěru prohlášení upozorňuje na to, že Městská policie Praha „nikdy nezpochybňovala strážníkovu 25 letou práci pro hlavní město Prahu a organizaci, ani fakt, že byl zcela po právu oceněn medailí Za záchranu lidského života“. Tu dostal Laštovka v roce 2017. „Na druhou stranu je nutné také zmínit, že vůči němu bylo opakovaně přijato pracovně právní opatření kvůli neadekvátnímu jednání vůči veřejnosti,“ uzavírá prohlášení městské policie Šuster.

Strážník facku do obličeje popírá

Incident se stal ve čtvrtek 2. dubna u rybníka v pražským Řepích. Strážníci z městské policie kontrolovali skupinku mladých lidí, zda neporušují vládní nařízení o omezení veřejného pohybu. Sešli se ve více než dvou lidech a neměli nasazené roušky. Šlo by o rutinní kontrolu, avšak situaci vyhrotil mladík ze skupinky, který upozornil na to, že ani strážníci nedodržují zákon, když přišli ve více než dvou lidech (při kontrole byli přítomni další 4 strážníci). Laštovka měl údajně potom mladíka uhodit pěstí.

V tu chvíli se svého kamaráda měla slovně zastat Tereza Smažinková, která zveřejnila na svém facebookovém profilu video z incidentu. Strážník ji měl za to dát facku a dívka spadla na zem, což zachycuje i video.

(Facebook) VIDEO: Video Facebook 5. 4. 2020 14:09 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu i got měšťák slapped by this neohrožený strážník



angry reacts only



kontext:

Seděli jsme s kamarády ve čtyřech u rybníka v Řepích (v rouškách a v místě, kde nebyli žádní jiní lidé), když na nás někdo zavolal hlídku. Přijeli ze dvou stran, dohromady jich přišlo pět nebo šest. Začali se chovat agresivně a vyhrožovali nám pokutou, na což samozřejmě měli právo, uvědomujeme si, že jsme porušovali vyhlášku a tedy toto jejich chování absolutně nevyvracím. Všechno tedy probíhalo v pořádku, dokud strážníka jeden z kamarádů nekonfrontoval s tím, že jsou tam taky ve více lidech a ani nedodržují odstup. Načež dostal od strážíka pěstí do obličeje (není na záznamu) a ve chvíli kdy jsem se ho (slovně) zastala, tak jsem dostala facku.

Strážníkovu fyzickému napadení nepředcházela z naší strany absolutně žádná agrese, slovní urážení nebo snad zasahování do jeho osobního prostoru. Po celou dobu nám taky odmítal sdělit své jméno nebo identifikační číslo, o které jsme ho opětovně žádali. To se mi líbí Komentáře

Laštovka se však brání, že mladíkovi nedal pěstí do obličeje. „Já jsem ho odstrčil, protože byl pod vlivem alkoholu a měl roušku pod bradou,“ vysvětlil pro Aktuálně.cz, že se tím chtěl chránit. Dívka, kterou měl uhodit poté, ho dle jeho slov provokovala a urážela se sexuálním podtextem. Ani v případě dívky dle Laštovky nešlo o facku do obličeje. „Nebyla to facka, byl to úder do ramene, abych ji od sebe odstrčil. Pořád ke mně lezla. Nevím, co tím sledovala. Už jsem na ni neměl nervy,“ vysvětlil Laštovka pro Aktuálně.cz.

Laštovka své selhání odmítá a dle svých slov by se v podobné situaci příště zachoval stejně. Celá událost byla postoupena orgánům činným v trestním řízení.