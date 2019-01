‚Strčil do mě u kuchyňky.‘ Piráti se dostali do konfliktu kvůli eurovolbám

Ideově se neshodneme, reaguje Peksa Máme odlišný pohled na zahraniční politiku, říká místopředseda Pirátů a jejich favorit na jedničku do eurovoleb Mikuláš Peksa, který se obořil na stranického kolegu Giuseppa Maiella. LN: Údajně jste pana Maiella nevybíravě tituloval, protože podporoval při nominaci do eurovoleb jiného kandidáta...

Rozhodně to nesouvisí s tím, koho pan Maiello podporuje, či nepodporuje. Máme dlouhodobě odlišné pohledy na zahraniční politiku. Jakým způsobem naše ideové rozpory pan Maiello interpretuje, to je jeho věc. Musíte se ptát jeho, já se to nechystám komentovat. LN: Bylo to skutečně tak, že jste ho nazval s odpuštěním z****m, což napsal i do evidence kontaktů a schůzek?

Jak říkám, dlouhodobě máme odlišné názory na zahraniční politiku. Pan Maiello má tendenci to interpretovat odlišným způsobem. Asi vám k tomu nemám co dalšího říci. LN: Jaký jiný názor zastává, že vás to tak vytočilo?

Znovu, máme odlišné názorové pozice, jakým způsobem by se měla vyvíjet zahraniční politika České republiky. Asi jste schopen dohledat, jakým způsobem se k tomu Maiello stavěl před parlamentními volbami. LN: Co konkrétně vám vadilo?

Nedokázali jsme se shodnout v době, kdy jsem fungoval jako garant zahraničního programu a on obranného. Měli jsme ideové rozpory a ty nadále trvají. LN: V popisu rozhovoru pan Maiello uvedl, že jste pohrozil vyvoláním mediálního pekla proti němu. Co to znamená?

Příslušný rozhovor jsem nekomentoval a nehodlám komentovat nad rámec toho, co již bylo řečeno. Žádné mediální peklo jsem vůči němu nevyvolával. Pan Maiello řeší s médii věci způsobem, jakým je řešit chce. Nevím, jestli vás informoval on, nebo někdo jiný, já jsem LN nekontaktoval.