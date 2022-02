Osud Ukrajiny nám není lhostejný, protestuje se v Praze i Brně

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Z různých částí Ukrajiny přicházejí informace o střelbě, výbuších a ztrátách na životech. Rusko v noci na čtvrtek zahájilo válku. Během několika málo chvil se tak zásadně změnila bezpečnostní a politická situace v celé Evropě a miliony nevinných lidí jsou ohroženy na životech. Putinova bezbřehá agrese a rozpínavost nesmí zůstat bez odezvy! Osud nezávislé suverénní Ukrajiny a jejích občanů nám nesmí být lhostejný,“ uvádí spolek Milion chvilek na svém webu.

Shromáždění se koná od 14 do 16 hodin na Václavském náměstí. Řečníky spolek postupně zveřejňuje na svém facebookovém profilu. Svou účast přislíbili ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek, zpěvák Tomáš Klus, expert na dezinformace Bohumil Kartouz, či generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR Petr Jan Vinš. Podle ČTK je naplánován i projev premiéra Petra Fialy.

Vystoupit má i ukrajinský velvyslanec v České republice Jevhen Perebyjnis. Ten v sobotu na Twitteru obdivoval pomoc Česka.

Na výročí zabití ruského opozičního politika Borisa Němcova se sešli protestující i u ruského velvyslanectví v Praze. Na místě bylo kolem 250 lidí. „Tito lidé už se přesunuli na Václavské náměstí. Bylo to bez narušení veřejného pořádku, vše v pořádku,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Violeta Siřišťová.

Putin je pán zla, znělo v Brně

„Na Dominikánském náměstí je asi pět tisíc lidí,“ řekla mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová. Mezi účastníky byli rodiny s dětmi, studenti, Ukrajinci i další cizinci žijící v Brně. Náměstí bylo protestujícím malé, dav se přeléval i do Zámečnické a Veselé ulice.

Shromáždění svolala Ukrajinská iniciativa jižní Moravy, jejíž zástupci poděkovali Čechům za podporu. Účastníci měli ukrajinské vlajky, stužky na klopách, případně modré a žluté balonky a protiválečné nápisy. Shromáždění lidé mohli přispívat do pokladničky, která byla na místě.

Jako první z řečníků vystoupila primátorka Markéta Vaňková (ODS). Putina připodobnila k Voldemortovi, padouchovi z knih o kouzelníku Harrym Potterovi. „Putin je pán zla, nic ho neopravňuje k tomu, aby obsadil suverénní stát,“ uvedla Vaňková.

Vaňková dodala, že se Brnu podařilo navázat spojení s partnerským městem Charkovem. „A během soboty jsme v Brně ubytovali 500 uprchlíků z Ukrajiny. Dopravní podnik je připraven vyslat autobusy na Ukrajinu. Vše koordinujeme se státem, aby byla pomoc efektivní. Nevím, co v následujících dnech udělají velcí vůdci, ale vím, co udělá Brno, poskytneme veškerou pomoc, abychom Ukrajině pomohli,“ slíbila Vaňková.

Prostor na pódiu poté převzala konzul Ukrajiny v Brně Anna Proshko. „Národ Ukrajiny nezlomí, jsem pyšná na naši armádu, na naše lidi. Sláva naší ukrajinské armádě. Moc děkuji českým lidem za podporu. Sláva Ukrajině.“ Po jejím projevu lidé skandovali „Sláva“ a tleskali.

Rektor Masarykovy univerzity v Brně Martin Bareš při projevu uvedl, že sice ruský prezident hovoří o „denacifikaci“ Ukrajiny, ale jeho činy „naprosto odpovídají krokům nacistického Německa vůči Československé republice“. Upozornil, že Rusko se tak nechová jen v posledních dnech, ale už delší dobu.

Další řečníci upozornili na fakt, že je rozdíl mezi ruským vedením a ruskými občany. Mnozí z nich protestují proti válce a nesouhlasí s ruským režimem již dlouho. Byla připomenuta smrt politika Borisova Němcova.

Mezi řečníky byl i režisér Břetislav Rychlík. „Moje srdce krvácí, cítím neuvěřitelnou hrdost za ukrajinský národ. Ženy vyrábějí Molotovovy koktejly, bezdomovci sbírají lahve. Na Ukrajině bojují i za Prahu, možná si neuvědomujeme, v jakém blahobytu žijeme,“ řekl Rychlík a přidal historku. „Nevím, zda je to pravda, ale slyšel jsem, že prý ukrajinští Romové ukradli Rusům tank a odjeli s ním. To je to nejlepší, co jsem v poslední době slyšel,“ dodal.

Po třinácté hodině zazněla na náměstí ukrajinská hymna a lidé po ní opakovaně volali „sláva Ukrajině“ a následně bylo shromáždění ukončeno.