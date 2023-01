Zástupci vlády a železničářů představí vítězný návrh nového výtoňského mostu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Prezentace se zúčastní ministři dopravy a kultury Martin Kupka (ODS) a Martin Baxa (ODS), generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda a další významní hosté.

Součástí programu je i představení dalších návrhů, které postoupily do druhého kola architektonické soutěže. Cílem akce je podrobněji seznámit veřejnost s průběhem soutěžního dialogu a současně dát prostor otevřené diskuzi.

Památkově chráněný železniční most pod Vyšehradem dostane novou podobu po dvaceti letech vyjednávání. Z původní konstrukce mají zůstat pouze původní kamenné pilíře.

Nový most kvůli rostoucím nárokům na městskou a příměstskou dopravu počítá se třemi kolejemi a novou zastávkou Na Výtoni, která nahradí dávno zrušené nádraží Vyšehrad.

Vítězný architektonický návrh předložilo studio 2T engineering, které porazilo jedenáct konkurenčních konceptů. Některé počítaly se zachováním stávající konstrukce nebo naopak se vznikem zcela nového železničního mostu a dosavadní stavba by sloužila vedle jako lávka pro pěší, uvedl ředitel odboru přípravy staveb na Správě železnic Pavel Paidar. Obě tyto možnosti ale narážely na zásadní problémy.

„Přestože jsem velkým milovníkem staré Prahy a jejích památek, dospěl jsem k názoru, že je lepší postavit most trojkolejný nový a soustředit se spíše na to, aby byl architektonicky zdařilý a dobře zapadnul do blízkých i dálkových pohledů, než za každou cenu hledat řešení, jak zachovat stávající most, přilepit k němu druhý most a vytvořit tak (s prominutím) kočkopsa,“ komentoval variantu soumostí na sociální síti šéf Národní kulturní památky Vyšehrad Petr Kučera.

Kritika ze všech stran

Záměr SŽ na nutnou obnovu klíčové dopravní spojnice se ale nelíbí ani památkářům, ani řadě odborníků z památkářské branže.

Podle zástupců Klubu Za starou Prahu není návrh nového železničního mostu pod Vyšehradem zdařilý pro význam a historický kontext místa. Míní, že by se původní konstrukce mostu měla zachovat.

V reakci na nový návrh vznikla už před čtyřmi lety iniciativa Zachraňme Železniční most, která vyjadřuje obavy ze zbourání mostu. „Vítězná podoba mostu silně naruší panorama Prahy tak, jak ho známe,“ uvedli aktivisté na facebooku. Na sociálních sítích dále návrh jako špatný vtip ohodnotil teoretik a propagátor architektury Adam Gebrian.

Naopak architekt Petr Kučera soudí: Přijde mi, že se zapomíná na jeden zásadní aspekt, a tím je dopad navrhovaného řešení na blízké i dálkové pohledy v prostoru řeky (v obou směrech a ze všech nivelit), které jsou dle mého názoru z památkového hlediska ještě důležitější než most samotný, natož pak míra zachování jeho autentické hmoty. Zmiňuje je na několika místech i Management plán ochrany světového kulturního dědictví historického centra Prahy.