Soud zamítl žalobu kraje na bývalou úřednici, externistům vyplácela miliony

Na sociální síti X to uvedla současná hejtmanka Petra Pecková (STAN). Podle ní je důvodem neúspěchu to, že se z trestního spisu ztratilo 500 stran dokumentů.
Podle serveru Novinky.cz soudce uvedl, že kraj svoje tvrzení nedostatečně odůvodnil. Nebyl schopný dostatečně přesně definovat jednotlivé případy odměňování. Pecková doplnila, že soud žádal od kraje přímo doložit pracovní smlouvy a výkazy práce. Důkazy měly být podle hejtmanky v trestním spise. „Když bylo právničce, která zastupuje kraj, umožněno do spisu nahlédnout, zjistila, že tam chybí téměř 500 stran dokumentů. A shodou okolností právě ony důkazy, které po nás civilní soud požadoval,“ uvedla Pecková na X.
Obžaloba tvrdila, že Mastrini kraji způsobila od března 2018 do května 2020 škodu 1,5 milionu korun, soudy kraji původně přiznaly 1,3 milionu korun. Nejvyšší soud ale následně rozhodl, že se úřad musí náhrady škody domáhat v civilním řízení. Externisté podle soudů odpracovali méně hodin, než za kolik dostali zaplaceno. Mastrini výkazy práce podepisovala. Dostala za to roční trest vězení s podmíněným odkladem na 2,5 roku.
Středočeský kraj podal na ženu žalobu loni na podzim. Podle Hospodářských novin požadovanou sumu následně snížil na 506 tisíc korun. Nebyl totiž schopen škodu, kterou jeho bývalá úřednice způsobila, ani přes opakované urgence soudu přesně vyčíslit. Podle Peckové kraj soudu sdělil, že důkazy předložit nemůže.
„Dnes byla naše žaloba zamítnuta. Soud chce předložit dokumenty, které z jiného soudního spisu zmizely. Kruh se uzavírá,“ napsala hejtmanka. Proti rozhodnutí se chce odvolat.
12. května 2025