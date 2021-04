Střední školy se otevřou při výskytu 75 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Jako divadla a koncerty

Praha Střední školy by se měly otevřít pro teoretickou výuku nejpozději při výskytu 75 nově nakažených s covidem-19 na 100 tisíc obyvatel za sedm dní. Na dotaz ČTK to v pátek řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Podle ní to odpovídá doporučení Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) a resort o tomto návrhu jedná s ministerstvem zdravotnictví. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) ve čtvrtek uvedl, že nyní je za sedm dní 177 infikovaných na 100 tisíc lidí.

Do středních škol mohou studenti ve skupinách po šesti od příštího pondělí, jen na konzultace Všechny školy v Česku se kvůli epidemii zavřely 1. března, výuku na dálku měla ale většina již řadu týdnů předtím. Od 12. dubna se otevřely školky pro děti zdravotníků a dalších profesí a pro předškoláky. Žáci prvního stupně základní školy se začali střídat po týdnech v tzv. rotační výuce. Bez ní se učí školáci z malých škol do 75 dětí a děti ve speciálních školách. Od pondělí se obnoví praktická výuka ve středních školách a posledních ročnících vysokých škol. Ve čtvrtek zástupci vlády představili i další fáze uvolňování opatření, teoretická výuka ve středních školách mezi nimi ale není.

„Ministerstvo školství v souladu s doporučeními skupiny MeSES předpokládá, že by se střední školy otevřely pro teoretickou výuku nejpozději při týdenní incidenci 75 případů na 100 tisíc obyvatel. O tomto návrhu a podobě režimových opatření vedeme jednání s ministerstvem zdravotnictví,“ uvedla dnes Lednová. Po návratu žáků do škol je možné čekat růst nákazy, varuje šéf ÚZIS Dušek. Střední školy jsou nebezpečné Kromě praktické výuky ve středních školách a posledním ročníku vysokých škol se od 26. dubna také plně otevřou školky v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji, kde už klesl počet případů pod 100 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel za sedm dní. V pondělí pak vláda bude rozhodovat o otevření druhých stupňů základních škol rotačně od 3. května pro tyto tři kraje. Postupně by se tak školky i druhý stupeň základních škol mohly otevírat i v dalších regionech. Pokud by sedmidenní výskyt onemocnění klesl v průměru za celou republiku pod 100 nově nakažených na 100 tsiíc obyvatel, otevřely by se v celém Česku obchody a s nimi v celé zemi i školky a druhé stupně základních škol. V další fázi by se při zachování podobně nízkého výskytu nákazy měla obnovit rovněž praktická výuka ve zbytku ročníků vysokých škol.