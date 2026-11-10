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Student vyhrožoval střední škole, skončil v ústavu. Před budovou hlídkuje policie

  10:26
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Student Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích na sociálních sítích vyhrožoval škole. Její ředitel přijal preventivní opatření. Před budovou od úterního rána stojí policejní auto. Student skončil v diagnostickém ústavu.

KRIMI

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Žáci střední školy zdravotnické v budějovické Husově ulici proudí v úterý ráno do školy jako v každý jiný den. Nedaleko vchodu do budovy stojí zaparkované policejní auto s hlídkou. Nic však na první pohled nenasvědčuje tomu, že vedení školy ve spolupráci s policií řeší mimořádnou situaci.

Po chvíli jeden z policistů s dlouhou zbraní vystupuje z auta a vyráží se ptát ke vstupu, zda je zatím všechno v pořádku. Redaktor iDNES.cz se zkusil na dění zeptat skupiny studentek, které právě mířily za výukou. „My o tom nesmíme mluvit,“ odvětily stroze.

České Budějovice, 10.11.2026, střední zdravotní škola, české budějovice, škola, školství. Českobudějovická střední zdravotnická škola čelila výhružkám studenta, který chtěl na školu zaútočit. (10. listopadu 2026)
České Budějovice, 10.11.2026, střední zdravotní škola, české budějovice, škola, školství. Českobudějovická střední zdravotnická škola čelila výhružkám studenta, který chtěl na školu zaútočit. (10. listopadu 2026)
České Budějovice, 10.11.2026, střední zdravotní škola, české budějovice, škola, školství. Českobudějovická střední zdravotnická škola čelila výhružkám studenta, který chtěl na školu zaútočit. (10. listopadu 2026)
České Budějovice, 10.11.2026, střední zdravotní škola, české budějovice, škola, školství. Českobudějovická střední zdravotnická škola čelila výhružkám studenta, který chtěl na školu zaútočit. (10. listopadu 2026)
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Ředitel školy Karel Štix na dotazy redakce odpovídat nechtěl s tím, že nesmí. Ovšem rodičům a zákonným zástupcům studentů rozeslal zprávu, kde situaci objasňuje. V pátek 6. listopadu večer se na sociálních sítích objevilo vyhrožování ze strany žáka školy.

Po společném jednání s vedením Jihočeského kraje a policie vedení školy přijalo maximální preventivní opatření. „Povedou k účinné ochraně žáků, studentů a zaměstnanců školy. Tato opatření budou realizována ve škole a jejím bezprostředním okolí od úterý 10. listopadu, již v ranních hodinách,“ napsal ředitel.

Opatření podle něj budou platit po dobu nezbytně nutnou. Snahou všech zúčastněných je co nejdříve eliminovat jakékoli možnosti ohrožení. O jejich zrušení bude rodiče v předstihu informovat.

„Pokud bych rozhodl z bezpečnostních důvodů o jiné formě vyučování, distanční výuce, budete včas informování,“ pokračoval ředitel. Aktuálně k tomu na základě informací od policie prý není důvod.

Server Budějcká Drbna navíc informoval s odkazem na doplňující zprávu ředitele, že jedním z opatření má být i fakt, že nezletilého žáka umístili do diagnostického zařízení, což potvrdil i zdroj iDNES.cz. To však na přijatých opatřeních nic nemění.

Policejní mluvčí Lenka Krausová nebyla v reakci příliš konkrétní, a to vzhledem tomu, že se jednalo o mladistvého. „Policisté ihned přijali řadu preventivních opatření směřujících k ochraně životů, zdraví a veřejného pořádku,“ sdělila. V tuto chvíli provádějí standardní úkony podle trestního řádu a policisté se případem intenzivně zabývají.

Komentovat nechtěla ani to, že by měl být student v tuto chvíli již v diagnostickém ústavu. Přítomnost hlídky na místě označila za jedno z nastavených opatření. „Z taktických důvodů nemůžeme zmiňovat všechna opatření, byli bychom sami proti sobě,“ dodala.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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