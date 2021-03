Středočeský kraj chce povolat do nemocnic ambulantní lékaře, Pardubický to zvažuje

Praha/Pardubice Středočeský kraj kvůli velkému počtu pacientů s covidem-19 povolá do nemocnic ambulantní lékaře. Během čtvrtka je osloví, řekla hejtmanka Petra Pecková (STAN). Ambulantní sektor o pomoc v nemocnicích zřejmě požádá i Pardubicky kraj. Lůžková kapacita nemocnic je tam téměř vyčerpaná a chybí zdravotnický personál. V budoucnu by mohli být povoláni i praktičtí lékaři, uvedl ve čtvrtek na svém facebookovém profilu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD).

„Osobně budu navrhovat, aby ambulantní sektor byl zapojen po jednotlivých službách, a to tak, že lékař či jiný zdravotník by po vzájemné dohodě s poskytovatelem zdravotní péče mohl sloužit příkladně jednu či dvě služby měsíčně,“ uvedl Netolický. Kompenzace by měly mít na starost zdravotní pojišťovny.

Podle dřívějšího vyjádření lékařů z ambulancí většina z nich nemá zkušenost s prací na jednotkách intenzivní péče. Mezi ambulantními specialisty jsou také asi dvě pětiny starší 60 let a mnozí zatím nebyli očkováni proti covidu-19.



Netolický ve středu večer požádal ředitele krajských nemocnic, aby zjistil potřebné počty lidí z požadovaných profesí. „Domnívám se, že pokud se situace nezlepší, bude muset stát přistoupit k obdobnému kroku také u praktických lékařů, možná i dětských, čili těch, kteří ještě prozatím mají výjimku,“ uvedl hejtman.



Zdůraznil, že kraj nebude požadovat pracovníka na celý úvazek, ale spíše zapojení do jednotlivých služeb v měsíci. Jak ve středu uvedl v České televizi, hejtmanství by uvítalo, kdyby se mohla povoláním dalších zdravotníků uvolnit očkovací centra, kde nyní pracují lidé z krajských nemocnic.

O pomoc požádá i Středočeský kraj, připravuje daná opatření

Hejtmani a pražský primátor mohou na základě středečního rozhodnutí vlády od čtvrtka kvůli kritické situaci v nemocnicích nařídit pracovní povinnost lékařům i nelékařským zdravotnickým pracovníkům s výjimkou například praktiků a gynekologů. „Určitě budeme ambulantní specialisty povolávat, ale teď děláme jejich analýzu a budeme je v průběhu dnešního dne oslovovat,“ uvedla Pecková.

Podle hejtmanství bylo ve středu ve středočeských nemocnicích 768 pacientů s koronavirem, z toho 156 ve vážném stavu. Situace se zhoršuje ve všech okresech kraje.

Podrobnosti k plánovanému povolání ambulantních lékařů zatím Pecková neměla k dispozici. K přípravě opatření je podle ní potřeba několik hodin, aby se udělalo dobře. Ve čtvrtek dopoledne zasedá rada kraje a odpoledne bude jednat krajský krizový štáb, který by měl zvažovat vyhlášení stavu hromadného postižení pro celé území kraje. V takovém stavu péče v nemocnici neodpovídá běžnému standardu. Už ve středu k tomuto kroku přistoupily nemocnice v Benešově, Mladé Boleslavi a Kolíně.