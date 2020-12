Středočeští silničáři kvůli poruchám někde do sněhu nevyjeli, padnou za to pokuty

Kladno Středočeští silničáři ve čtvrtek na některých místech neošetřili silnice kvůli poruchám, podle hejtmančina prvního náměstka Martina Kupky (ODS) za to padnou pokuty. Do budoucna by se podobné výpadky neměly opakovat, uvedl Kupka v tiskové zprávě.

Sjízdnost silnic komplikuje čerstvě napadlý sníh, na D1 je kluzká vozovka. Silničáři vyzývají řidiče k opatrnosti Ve středních Čechách ráno a dopoledne podobně jako v dalších regionech komplikoval dopravu sníh. Silničáři nasadili do terénu všechny sypače. Podle Kupky ale technika někde kvůli poruchám vůbec nevyjela. Výpadky v zásazích silničářů se objevily na některých silnicích druhé a třetí třídy na Berounsku, v Povltaví a také v okrese Praha-západ. Krajská správa silnic přitom podle náměstka ve středu večer rozeslala do všech středisek informaci o předpovědi sněžení a všechna střediska byla v pohotovosti.

„Uměl bych pochopit pomalejší reakci u náhlého přívalu sněhu, ale ne u očekávaného sněžení, a proto za nedostatky v zimní údržbě padnou pokuty,“ uvedl Kupka. Odpoledne jednal s dodavatelskými společnostmi a odpovědnými pracovníky správy a údržby silnic. Z jednání podle něj vzešla dohoda o opatřeních, která by měla do budoucna podobným problémům zabránit. Policie ve čtvrtek zaznamenala větší množství nehod, nejhorší následky měla srážka dvou aut u Kostelce nad Černými lesy. Dva lidé při ní zemřeli, další dva utrpěli zranění. Jeden vůz dostal zřejmě na kluzké vozovce smyk a narazil do druhého. Problémy měly i linkové autobusy. Pražská integrovaná doprava se ráno potýkala s největšími potížemi v okolí Štěchovic, Jílového u Prahy a Černošic.