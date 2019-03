Středoškolská stávka. Studenti chtějí demonstrovat za lepší klima, po vzoru švédské aktivistky

PRAHA V pátek se mají na Malostranském náměstí sejít k protestnímu pochodu za klima studenti středních škol. Vadí jim liknavost politiků ke klimatickým změnám. Školy studenty podporují, vyžadují ale stále omluvenky od rodičů.

„K čemu sedět ve školních lavicích, když dospělí a ti, kteří rozhodují o naší budoucnosti, nedělají nic pro to, abychom vůbec nějakou měli?“ ptají se středoškolští studenti řečnicky na konci prohlášení na stránkách iniciativy Fridays For Future, v překladu Pátky pro budoucnost, která organizuje takzvanou „studentskou stávku za klima“. Ta má proběhnout v pátek formou pochodu Prahou, mimo jiné také kolem úřadu vlády.

Program protestu 8:00 Studenti se začnou shromáždí na rohu Malostranského náměstí u tramvajové zastávky

9:00 Proběhne tisková konference tiskových mluvčích iniciativy

9:30 Začátek průvodu po trase Malostranské náměstí – Úřad Vlády ČR – Čechův most – Dvořákovo nábřeží – Náměstí Republiky – Národní třída – Újezd – Malostranské náměstí

12:00 – 14:00 S projevy vystoupí studenti a studentky, vědci a hosté, organizátoři oznámí další postup hnutí a stávku ukončí

To je symbolicky příznačné – mladí studenti chtějí především vyzvat politiky, aby při řešení klimatických problémů začali více naslouchat odborníkům. „Napadne vás možná, že jsme mladí, nezkušení a naivní, ale co potom ti, jež jsou schopni po takovou dobu úspěšně přehlížet zprávy a varování uznávaných vědců a vědkyň?“ hájí se studenti.

Přiznanou inspirací je pro ně šestnáctiletá Greta Thunbergová, ekologická aktivistka ze Švédska, která chodila každý den sezením před švédským parlamentem demonstrovat za snížení emisí. Později omezila své protesty právě na poslední pracovní dny týdne.

Hnutí Fridays For Future je ostatně globání záležitostí, oficiálně už funguje v šestnácti zemí světa. Kromě evropských zemí se tak chlubí třeba zástupci na Novém Zélandu, Filipínách, ve Spojených státech či v Indii.

Jak řekla serveru Lidovky.cz jedna z účastnic akce, platforma Fridays For Future by se mohla stát pravidelnou akcí, která by se snažila vytvářet tlak na změny především v politické sféře.



„Jsme připraveni bojovat za řešení klimatické krize tak dlouho, jak to bude potřeba,“ uvedla olomoucká studentka Marie Zatloukalová s tím, že více zazní na páteční akci.



„Ve škole se učíme, jak důležité jsou vědecké poznatky. Politici před vědeckými poznatky ale zavírají oči,“ burcují veřejnost studenti, podle kterých chování politiků neodpovídá vážnosti situace. „Zatímco politikům dochází výmluvy, nám všem dochází čas,“ varují.

Greta Thunbergová začínala s tímto jednoduchým transparentem „Školní stávka za klima.“.

Klíčovým požadavkem mladých stávkujících by tak mělo být snížení emisí, kritizují ale také státní investice do fosilního průmyslu či prolomení limitů těžby v některých oblastech. V apokalyptickém tónu navíc dodávají, že se vzdělávají pro budoucnost, která je možná nečeká.



Webové stránky studentského hnutí se chlubí více než třemi a půl tisíci podepsaných náctiletých, jež se k poselství o klimatu hlásí. Nejčastěji jsou to studenti pražských gymnázií. Mezi nejfrekventovanějšími jsou třeba Gymnázia Jana Keplera, Budějovická či Na Zatlance. Objevují se ale také podpisy třeba z Volyně, Příbrami, Nové Paky, Blanska či Kamenického Šenova.

Odvolávají se na neexistující data, upozornil klimatolog

Autoři prohlášení se odvolávají na oficiální dokument Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN, který má údajně varovat, že má lidstvo posledních dvanáct let, aby zvrátilo trend vedoucí k „nevratnému poškození ekosystému“. Podle klimatologa z Českého hydrometeorologického ústavu Ladislava Metelky se ale právě v tomto bodě dopustili chyby.



„Zpráva z loňského roku, o které je řeč, pracuje s roky 2030, 2050, 2070 až 2100. To jsou ale jen referenční roky pro různé scénáře změn klimatu. Není tam napsané, že do roku 2030 musíme snížit emise o tolik a tolik procent,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Metelka, podle kterého ani zmíněný panel nemůže žádná konkrétní doporučení směrem ke konkrétnímu kroku vydávat.

Dodává také, že kriticky uvažující studenti by měli být schopní si takové informace ověřovat sami, zvláště v případě, kdy je celá zpráva veřejně dostupná. „Pokud vyzývají politiky, aby více naslouchali vědcům a odborníkům, měli by tak především pečlivě činit sami,“ myslí si Metelka.

Mluvčí studentské iniciativy Petr Doubravský serveru Lidovky.cz řekl, že vítce pracovníka ČHMÚ rozumí. „Reakce pana Metelky mě osobně zamrzela, protože si jeho práce vážím. Nicméně má pravdu, že naše prohlášení je velmi zjednodušené, aby bylo pro veřejnost a pro politiky srozumitelné,“ řekl serveru Lidovky.cz a dodává, že výzvu podpořilo i několik jiných klimatologů, což podle něj signalizuje, že se nejednalo o zásadní pochybení.

Školy: Omluvenku ať napíší rodiče, my to podporujeme

Například vedení několika oslovených škol nemá s účastí svých žáků na protestní akci problém. „My s tím tiše souhlasíme, ale rozhodně neříkáme dětem aby nechodili do školy. Nemůžeme jim říct: ‚Děti jděte protestovat‘. Trváme také na tom, že o účasti dětí musí vědět jejich rodiče,“ řekla serveru Lidovky.cz Jitka Kmentová, ředitelka gymnázia Na Zatlance, kde si studenti vyrobili vlastní předtištěné omluvenky určené k podpisům rodičů.



„Není to akce školy, takže dospělí studenti si o uvolnění požádají sami, za nezletilé to musí udělat rodiče. Pokud ti usoudí, že je dobré dítě na takovou akci poslat, pak je to jejich volba. My to jako důvod omluvy akceptujeme,“ vysvětlila ředitelka gymnázia Budějovická Zdeňka Bednářová.

Někde se zase organizace v rámci školy ujmuly orgány sestavené přímo ze školáků. „U nás to řeší studentská rada, kterou vedení školy podporuje. Vytiskli si i vlastní letáky Žádnou speciální omluvenku požadovat nebudeme, budou muset mít prostě povolení od rodičů,“ popsala serveru Lidovky.cz zástupkyně ředitele Malostranského gymnázia Jitka Voldánová.