Konsolidační balíček nutí odbory přitvrdit, na konec června hlásí týden stávek

„Odborové svazy mají různé představy o aktivitách. Každý odborový svaz je jiný, proto bude i jejich program odlišný,“ přiblížil předseda ČMKOS podobu „protestního týdne“.

„ČMKOS je připravena sednout s vládou za jeden stůl a řešit, aby měl balíček co nejmenší dopad na obyvatele. Sociální dialog je to, co skutečně povede ke kýženému cíli,“ uvedl Středula.

„Můžeme společně vymyslet věci, které budou ve prospěch všech,“ míní. Nemají však v rámci konsolidačního balíčku priority, které chtějí řešit přednostně.

Odborové svazy balíček již od počátku kritizují a vyhlásily s okamžitou platností stávkovou pohotovost. Nyní předseda odborů oznámil také zřízení stávkového výboru.

„Vyhlášení stávkové pohotovosti je z naší strany alarmující. Zřízení stávkového výboru je konkrétní krok,“ uvedl. Dodal. že jednotlivé odborové organizace se na výbor budou moci obracet.

ČMKOS před necelými dvěma týdny na Twitteru uvedla, že odbory dávají vládě 14 dní na to, aby „zahájila seriózní jednání“. Josef Středula pro iDNES.cz řekl, že vláda vede pouze vlastní monolog. Pokud podle něj nezačne s odbory jednat, může 30. května přijít oznámení o akcích, které mohou vést ke generální stávce.

„Nejsem ten, kdo říká, co bude. Od toho jsou kolegové. Věřím, že vláda výzvu vnímá a pan premiér je o daných věcech ochotný mluvit,“ řekl Středula.

Premiér Petr Fiala označil postup odborů za nezodpovědný. Nátlakové akce nepřispívají k dialogu, který s odboráři kabinet ale dál povede, uvedl Fiala. Dodal, že odbory budou moci vyjádřit své výhrady v připomínkovém řízení u jednotlivých návrhů zákonů. Vláda ale podle premiéra není připravena v zásadních věcech ustupovat.