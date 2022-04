Má kandidatura na Hrad je reálná, rodina mě podpořila, říká Středula

Řekl jste, že se budete podle výsledku sjezdu ČMKOS rozhodovat, zda budete kandidovat na prezidenta. Jak se posunula vaše úvaha po tom, co jste dostal přes 88 procent hlasů?

V této chvíli se skutečně otevírá tato debata, to znamená je to reálné. Pokud bych chtěl uvažovat o kandidatuře, tak pouze o kandidatuře jako občanský kandidát a o ty hlasy chci zabojovat.

Kdy kandidaturu oznámíte?

Máme pár minut po zvolení do funkce předsedy ČMKOS. Potřebuji týden na rozmyšlení. Prezidentská volba v České republice rozhodně není volbou bez prostředků, bez týmu a bez lidí.

Ale vy sám už říkáte, že je to reálné.

Je to reálná varianta.

Jak vás ve vašem uvažování ovlivnilo to, že vás za pravděpodobného kandidáta označil prezident Miloš Zeman a ke kandidatuře na Hrad vás vyzval také šéf ČSSD Michal Šmarda?

Každý hlas každého občana je v této věci rozhodující. Je to volba přímá. Hlas nikoho nesnižuji. Na to, aby byl někdo prezidentem zvolen, potřebuje přibližně 2,5 milionů hlasů, takže jsem rád za každý podpůrčí hlas. Finální rozhodnutí bude na občanech.

Co vám doporučila rodina? Manželka a děti?

My jsme vedli na toto téma poměrně velkou diskusi a ona mi řekla, že bude vždy stát za mnou, ať se rozhodnu jakkoli.