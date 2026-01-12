Nepřijatelné, odmítají odbory návrh Schillerové na růst platů

Ministryně financí Alena Schillerová o víkendu České televizi řekla, že by hůř placení mohli dostat přidáno od ledna plošně o 2200 korun.
„Naše požadavky se nemění. My je máme stále stejné. Ta situace je tak vážná, že je více než 140 tarifů pod úrovní zaručeného platu, a to je naprosto neakceptovatelné, aby to takto bylo do budoucna,“ uvedl Středula.
Řekl, že paušální částka není tématem a s plošným přidáním odbory v žádném případě nesouhlasí. Šéf centrály věří v to, že vláda nepřijde ani s návrhem na odložení přidání o několik měsíců. Podle Středuly se musí dohoda najít.
Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky. Nejnižší je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické síly či nepedagogy ve školství. Druhou se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách, třetí se používá pro lékaře a zubaře a čtvrtá pro učitele.
Vlastní tabulku má státní služba. Letošní lednové zvýšení tarifů učitelů, dalších pedagogů a bezpečnostních sborů stanovila ještě minulá vláda. Na růstu ostatních výdělků se s odboráři nedohodla, rozhodnutí kvůli rozpočtovým dopadům ponechala na své nástupce.
Odbory požadují navýšení tarifů v první tabulce a tabulce pro státní službu o devět procent, ve druhé a třetí pak o šest procent. Díky vyššímu růstu by se první tabulka měla přiblížit té druhé. Předáci usilují o to, aby se nejnižší a vyšší stupnice do tří let srovnaly. Na rychlejším zvedání částek v první tabulce se dohodla před půl rokem tripartita.
Odboráři podle Středuly nedostali před pondělním jednáním žádné podklady. Vycházejí z vyjádření ministrů minulé vlády, která ve svém návrhu rozpočtu počítala na přidání s částkou 27 miliard korun. Zajímat se tak v pondělí na tripartitě i následném jednání budou o to, jak vysoká suma bude podle představ nynější vlády a jak se rozdělí.
Plošný růst platů o stejnou částku označil Středula za extrémně špatný krok. Stejně rostly výdělky několikrát v minulosti. Podle odborářů to deformovalo odměňování.
„Nám volají i šéfové některých řízených organizací, kteří říkají, že už to je neúnosné, že se jim začínají srovnávat (v tarifech) ti, co mají nižší kvalifikaci s těmi, co ji mají vyšší. To je prostě strašně demotivující. Sice možná zní hezky, když někdo někomu dá nějakou částku, ale v tomto případě už to zašlo příliš daleko a tabulky se zploštily takovým způsobem, který není akceptovatelný,“ řekl šéf ČMKOS.