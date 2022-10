Středulu nepodpoříme, říká Babiš. Do boje o Hrad postaví ANO kandidáta z řad hnutí

Na doplňující dotaz osvětlil, že kandidátem hnutí ANO bude buď on sám, nebo někdo jiný z řad hnutí. Dříve Babiš zmiňoval třeba místopředsedu sněmovny Karla Havlíčka či šéfku poslaneckého klubu hnutí Alenu Schillerovou.

„Já jsem o tom s Andrejem Babišem nemluvil, takže nevím, do jaké míry to je spekulace a do jaké míry to je reálná záležitost. Může se stát, že se spolu setkáme, ale zatím takový signál není, takže opravdu nevím,“ uvedl na sobotní demonstraci odborů pro Lidovky.cz předseda ČMKOS Josef Středula. Rozhodnutí nechává na předsedovi hnutí ANO.

Senátní test nevyšel

Po neúspěchu hnutí ANO v druhém kole senátních voleb mnozí odborníci spekulovali, že Babiš se do prezidentské volby nevydá. Soudili tak i na základě toho, že v ostře sledovaném duelu na Vysočině, kde proti sobě stáli předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a Jana Nagyová (ANO) – mimo jiné bývalá manažerka holdingu Agrofert, která je spolu s Andrejem Babišem obžalována ve věci údajného dotačního podvodu okolo Farmy Čapí hnízdo –, hnutí ANO nezvítězilo.

„Andrej Babiš se zde do kampaně pustil osobně, bylo na ni vynaloženo obrovské úsilí i finanční prostředky. Přesto to nevyšlo,“ uvedl po volbách pro Lidovky.cz politolog Tomáš Lebeda z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. „Vypadá to, že Vysočina pro něj byla testem pro prezidentské volby. A ono mu to nyní nedopadlo...“

„Středula by se nabízel“

„Pokud volba na Vysočině měla být testovacím balonkem pro druhé kolo prezidentské volby, tak to ukázalo, že pro ANO to je zabiják. Myslím si, že Babiš do té prezidentské volby nepůjde,“ řekl pro Lidovky.cz politolog Lukáš Valeš ze Západočeské univerzity v Plzni.

Podle něj by hnutí ANO obecně prospělo, kdyby se více otevřelo lidem. „Já bych jim do prezidentské volby hlavně poradil, aby za svého kandidáta nedávali nikoho, kdo je spjatý s hnutím. Ideálně někoho více levicově orientovaného,“ uvedl politolog s tím, že se nabízí například odborový předák Středula. A v tomto tipu na vhodného kandidáta hnutí ANO nebyl rozhodně sám.

„Myslím, že se hnutí ANO v senátních volbách ukázalo, že jejich kandidát může dostat mnoho hlasů, ale v druhém kole nedostane víc než 50 procent. Proto se nedomnívám, že pan předseda Andrej Babiš bude kandidovat, dokonce si ani nemyslím, že bude někoho nominovat,“ prohlásil například prezidentský kandidát z voleb roku 2018 textař Michal Horáček před týdnem v pořadu K věci televize CNN Prima News.

Také Horáček se domníval, že hnutí nakonec v kandidatuře na Hrad podpoří právě Středulu. Přítrž těmto spekulacím učinil pro Lidovky.cz až právě sám Babiš.