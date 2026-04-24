„Když někdo nazve zaměstnance státu parazity a použije slovo deratizace, tak takové výrazy nesmí nikdy patřit do slovníku politika, do žádného slovníku! Lidé, kteří pracují pro stát, si zaslouží poděkování. Tato slova nepatří a doufám, že už nikdy nebudou patřit do slovníku kohokoliv, kdo vystupuje. Vrací nás to někam, kde už nikdy být nesmíme,“ řekl Středula.
Vyzval politiky, aby se podobných vyjádření navždy vystříhali. Středula uvedl, že zaměstnanci státu očekávají od Turka omluvu.
Žádá ji i Odborový svaz státních orgánů a organizací. Očekává také, že premiér Andrej Babiš Turkova vyjádření jasně odmítne. Ten v pátek při příchodu na neformální summit EU na Kypru výrok kritizoval.
„Vnímám to velice negativně. Pan Turek takhle nemůže mluvit, je to nepřijatelné. My si úředníků velice vážíme. Historicky s nimi spolupracuji, třeba paní Schillerová byla úředník. Budu mluvit s panem Macinkou a panem Turkem, že tohle si nemůže dovolovat,“ prohlásil premiér.
Turek výrok pronesl při debatě na víkendové oslavě internetové televize XTV. „Na těch našich rezortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme, progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů, a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ řekl.
Bez zásahů stoupne inflace, ukazují odhady
Podle odhadů ČMKOS, které Středula představil, by se inflace při pokračování ropné krize bez opatření vlády a České národní banky mohla zvýšit v horizontu šesti až 12 měsíců na osm až 8,5 procenta.
„Toto se může odehrát v případě, že vláda a Česká národní banka nebudou postupovat společně s cílem eliminovat inflaci. Může hrozit stagnace, či pokles růstu hrubého domácího produktu. To si nikdo nepřeje, aby optimistická čísla růstu dvě až tři procenta byla vymazána. Také může hrozit růst nezaměstnanosti,“ uvedl Středula.
Očekávaný růst HDP o dvě až tři procenta by se mohl zastavit. Pokud by ropný šok trval přes půl roku, ekonomika by mohla sklouznout do recese. Pokles by mohl činit jedno až dvě procenta, popisuje ČMKOS.
Poté by podle ní mohla do jednoho roku stoupnout nezaměstnanost zhruba na pět procent, a to nejvíc v průmyslových a slabších regionech.
Promítlo by se to do zatím příznivého vývoje reálných mezd, mohly by se propadnout o zhruba čtyři procenta. Středula podotkl, že reálné výdělky zaměstnanců ještě nepřekonaly propad kvůli vysoké inflaci z minulých let, podle předáka by se z něj mohly dostat začátkem roku 2028.
„Ukončeme subdodavatelskou ekonomiku“
„Česko by mělo rozhodně opustit model podřízené subdodavatelské ekonomiky,“ uvedl také Středula. Podpora by měla směřovat do produkce a služeb s přidanou hodnotou.
Odborového předáka v tomto názoru podpořil předseda Senátu Miloš Vystrčil. Česko by se podle něj mělo zaměřit na výrobu a vývoz výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Zároveň se vyslovil proti dovážení nekvalitních výrobků, které z Česka vytlačují domácí produkci a následně vytvářejí na dovozu závislost. V dovozech by podle něj měly hrát hlavní roli ty výrobky, které lze využít jako komponenty pro tuzemskou exportní produkci.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura na sjezdu ČMKOS vystoupil proti zvyšování podílu zahraničních pracovníků na českém trhu. Podle něj mají cizinci nižší mzdové nároky, což tlačí i na snižování mezd pro české občany. „Tímto způsobem se platově západním státům nepřiblížíme,“ řekl Okamura.
ČMKOS jako největší odborová centrála podle svého webu zastřešuje 30 svazů. Loni sdružovala 230 tisíc odborářů a odborářek. Počet členů postupně klesá, příchod nových zájemců úbytek kvůli stárnutí nedorovnává. V roce 2018 bylo podle tehdejších údajů svazů 29 a členů 310 tisíc.
Kolektivní smlouvy pokrývají v Česku asi 35 procent pracovníků. „Zastupujeme 1,5 milionu zaměstnanců,“ řekl Středula.
Podle unijní směrnice o kolektivním vyjednávání a minimální mzdě by dohodu o pracovních podmínkách či růstu výdělků měly mít čtyři pětiny pracujících. Odbory už dřív uvedly, že si lidé ve firmách s kolektivní smlouvou vydělali v roce 2023 v průměru o 90 408 korun víc než v podnicích bez smlouvy, odpracovali za měsíc průměrně o pět hodin méně.
Podle Středuly si ČR udržuje v Evropě vysokou míru zaměstnanosti, a to i v oborech špičkových technologií. Nezaměstnanost ale za poslední rok stoupla téměř o procentní bod, růst je patrný ve všech krajích, podotkl odborář. Vyzval vládu, aby se na situaci ve slabších regionech zaměřila. Zmínil také další tlak na růst výdělků a hlavně minimální mzdy.
Volba vedení
Zhruba dvě stovky odborářů a odborářek si odpoledne zvolí své vedení na příští čtyři roky. O post předsedy se ucházejí dosavadní předák Josef Středula, místopředseda olomoucké regionální rady odborů Alois Mačák a šéf školských odborů František Dobšík. Do dvou místopředsednických funkcí kandidují dlouholetá místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová a vedoucí oddělení lidských zdrojů centrály Lukáš Němec.
ČMKOS si před lety si za svůj hlavní cíl dala růst mezd a platů se sloganem Konec levné práce. Na minulém sjezdu zmiňovala snahu o zkracování pracovní doby při zachování stejného výdělku. V posledních době požaduje zastropování důchodového věku na 65 letech a dřívější penze pro co nejširší okruh lidí s rizikovou prací.