Střelba do vlastní nohy? Ve vysílací radě chce mít ANO muže, podle kterého je Babiš gauner

PRAHA Premiér Andrej Babiš je gauner, prezident Miloš Zeman se má odebrat tam, kde záda ztrácí slušné jméno, a členství v ANO se rovná členství v KSČ. I tímto způsobem se prezentuje nominant hnutí ANO do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jež dohlíží na audiovizuální produkci v zemi. Kandidátem je bývalý člen ODS a publicista Petr Štěpánek, v radě už v minulosti jednou zasedal. Sněmovna by se k jeho volbě mohla dostat už tento čtvrtek.

„Miloši, s estébáckou vládou na čele se slovenským gaunerem můžeš jít leda tak do p.dele, a ne nám tvrdit, že to je vláda nás všech,“ reagoval Štěpánek například na svém účtu na sociální síti Facebook, když druhý kabinet Andreje Babiše letos v červenci získal důvěru dolní komory parlamentu. Podobná slova vůči Babišově vládě, hnutí ANO či hlavě státu volí nonkonformní publicista často.

Štěpánek býval členem ODS. V mediálním prostředí se pohybuje roky. Ve zmíněné Radě pro rozhlasové a televizní vysílání zasedal několik let do roku 2003, přináležel také k dozorčí radě Českého telekomunikačního úřadu. Na sociálních sítích se profiluje jako konzervativec se silně kritickými postoji vůči současnému fungování EU či domácímu politickému i mediálnímu establishmentu, Českou televizi například nazval zločineckou organizací.

Jeho jméno coby možného (staro)nového člena RRTV vzešlo z úterního jednání sněmovní volební komise. Ve vysílací radě by měl zaplnit místo po její místopředsedkyni Miladě Richterové, jíž uplyne šestiletý mandát 1. října. Členy RRTV určuje předseda vlády poté, co se na nich shodne Poslanecká sněmovna. Štěpánka chce do rady vyslat hnutí ANO, což je vzhledem k jeho nesmlouvavému postoji vůči Babišovi pikantní.

Jedna z twitterových glos Petra Štěpánka.

„Jsem na zahraničí na železničním veletrhu. Sleduji to z dálky. Garantem je Stanislav Berkovec, on je za tuto nominaci zodpovědný,“ reagoval pro Lidovky.cz předseda komise Martin Kolovratník (ANO). Berkovce (ANO) Lidovky.cz ani přes opakované pokusy nezastihly. Jak na favorita hnutí do RRTV hledí šéf jeho poslanecké klubu ANO Jaroslav Faltýnek, není jasné. Ani on na dotazy serveru Lidovky.cz nereagoval.

‚Babiše jsem nešetřil‘

Štěpánek svou nominaci od Babišova hnutí vnímá s úsměvem. „Ve skutečnosti je to tak, že za mojí nominací stojí širší skupina poslanců z několika politických stran. Že to nakonec zprocesovali tak, že mne navrhuje zrovna ANO, mě trochu pobavilo i překvapilo. A musím přiznat, že vlastně docela příjemně. Proč? Protože hnutí ANO ani Andreje Babiše jsem coby publicista nijak nešetřil. Právě naopak,“ psal v úterý na svém facebookovém profilu.

Zda se po letech opět zařadí mezi členy velké vysílací rady, lze v tuto chvíli jen hádat. Každopádně pokud nechtějí poslanci ponechat jedno místo v RRTV prázdné, neměli by příliš otálet. „Volební body jsou zařazeny na čtvrtek. Jestli mezi nimi bude i ten, který se týká RRTV, se uvidí ve čtvrtek,“ informovala Lidovky.cz Martina Lustigová z tiskového odboru Poslanecké sněmovny. Sněmovna schůzuje od minulého týdne.

Vedle svých osobitých politických názorů poutá Štěpánek pozornost i svým jadrným vyjadřováním, které často doprovází vulgarismy. K potenciálnímu novému kolegovi předseda RRTV Ivan Krejčí komentář přidávat nechce. „Výběr členů rady a jejich volba je odpovědností Poslanecké sněmovny, která musí zvážit kvality každého kandidáta. Nepřísluší mi tento výběr komentovat,“ uvedl pro Lidovky.cz.

Vysílací rada je nejvyšším orgánem, jenž dohlíží na plnění mediálních zákonů v zemi. Jejímu dozoru podléhají všechny televize i radiostanice, při porušení legislativy má právo je pokutovat. RRTV současně provozovatelům vysílání uděluje licence. K velké radě se navíc mohou odvolat všichni stěžovatelé na produkci médií veřejné služby, pokud neuspějí se svým podnětem u Rady ČT nebo Rady Českého rozhlasu.