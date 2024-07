Policie mlží o munici střelce z fakulty. Střelivo mohla dohledat v registru, tvrdila ale opak

Nyní Lidovky.cz zjistily, že chyboval i hlavní vyšetřovatel případu. Do usnesení o odložení případu masové vraždy spáchané čtyřiadvacetiletým Davidem K. uvedl, že policie neměla informace o munici, kterou vrah nakoupil.

„Co se týče střeliva, tak to nepodléhá registraci v Centrálním registru zbraní. Ze strany policie tak nemohl být automaticky detekován rizikový nákup. I kdyby Policie ČR chtěla využít konkrétní nástroje pro zjištění okolností jednotlivých nákupů, musela by pro to mít zákonné zmocnění,“ konstatoval vyšetřovatel letos v červnu.

Problém je v tom, že policie má o nákupech nejen zbraní, ale i střeliva dokonalý přehled. Prodejci jsou totiž povinní ho hlásit do elektronického systému, do kterého mají policisté přístup.