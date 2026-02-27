Střelba u rodinného domu v Krnově. Policisté na místě našli mrtvého muže

Policejní mluvčí Pavla Jiroušková sdělila, že jde o seniora, příčiny jeho smrti se vyšetřují. „Zatím nelze sdělit žádné další podrobnosti,“ konstatovala.
Podle prvotních zjištění iDNES.cz střelbě údajně předcházela hádka a senior se zřejmě sám připravil o život. To však musí potvrdit soudní pitva.
„Hlídky zůstávají na místě a okolí střelby je uzavřené,“ připojila policejní mluvčí.
Tento týden jde už o druhou střelbu v ulicích v Moravskoslezském kraji, v úterý odpoledne v centru Havířova to byl šestapadesátiletý muž, který postřelil i zasahujícího policistu, aby pak v zabarikádovaném bytě spáchal sebevraždu.