Opilý muž ozbrojený samopalem střílel v třinecké nemocnici, odsedí si sedm let

Pětačtyřicetiletý dosud bezúhonný soukromý zemědělec podle rozsudku po předchozím fyzickém konfliktu v červnu 2022 dorazil ke zdravotnickému zařízení se samonabíjecí puškou a pistolí a s téměř 600 náboji, ohrožoval ostrahu nemocnice a vystřelil jejich směrem.

Odsouzen byl za zločin vydírání, výtržnictví a řízení pod vlivem alkoholu. „Právní kvalifikace je naprosto správná, nejzávažnější trestným činem je vydírání s pohrůžkou zbraní. Trestní sazba je pět až dvanáct let. Trest odnětí svobody sedm let se může zdát přísný, ale je uložen spíše ke spodní hranici trestní sazby. V jeho prospěch svědčí bezúhonnost, na druhou stranu spáchal více trestných činů, všechny byly úmyslné a jednal po předchozím uvážení,“ uvedl předseda senátu Aleš Vašků.

Incident se stal v noci 8. června 2022. Záchranáři nejprve zhruba ve 2:00 hodin přivezli do areálu nemocnice Bolcova o dva roky staršího známého k ošetření na chirurgickou ambulanci. Tam se však dostal do potyčky s ochrankou, do které se vzápětí zapojil i jeho kamarád Bolec.

Ten poté pod vlivem alkoholu odjel autem domů, ozbrojil se samonabíjecí puškou a pistolí a s téměř 600 náboji se vrátil k nemocnici. Zastavil před vjezdovou závorou u vrátnice, namířil zbraní na členy ostrahy vrátnice a přikázal jim, aby si lehli na zem. Když neuposlechli, vystřelil jejich směrem do vzdálenosti zhruba dvou metrů od jednoho z členů ostrahy a přikázal jim, aby otevřeli závoru.

Bolcovi poté naměřili až 1,5 promile alkoholu. Krátce po incidentu policie oba muže zadržela. Při domovních prohlídkách policisté našli u jednoho z mužů pět zbraní a 1 500 nábojů. Jeden z členů ochranky utrpěl podle znalců posttraumatickou stresovou poruchu. Z toho důvodu byl případ překvalifikován a obžalovanému hrozila přísnější sazba.

Obhájce dnes poukazoval na bezprostřední souvislost s předchozím fyzickým konfliktem. „Soud nemůže ignorovat prudkou emoční reakci na straně obžalovaného,“ uvedl obhájce.

Odsouzený: Nechápu ten svůj zkrat

Tvrdil také, že Bolec nevěděl, že může způsobit jediným výstřelem do země těžkou újmu na zdraví a jeho jednání trvalo jen několik sekund. „Opravdu lituji toho, co se stalo. Nechápu ten zkrat,“ uvedl dnes Bolec.

Podle žalobce Jaroslava Kouřila šlo o jednání po předchozím uvážení, muž jednotlivé kroky plánoval. Stejný názor měl i soud. „Z našeho pohledu je jedno, co se stalo předtím v nemocnici - mezitím uběhlo zhruba dvacet minut, kdy obžalovaný odjede, dojede domů, převleče se do maskáčů, vezme si dvě zbraně, vrací se na místo a jedná tak, jak jednal,“ uvedl soudce Vašků.

„Byl to jednoznačně cílený útok za prosazení svých zájmů za použití zbraní,“ doplnil žalobce Kouřil. Podle něj při výměru trestu hrála roli i generální prevence. Poukázal na to, že útok se odehrál tři roky po hromadné vraždě v ostravské nemocnici.