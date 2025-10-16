Střelba poblíž základní školy ve Smržovce. Dva mrtví a jeden těžce zraněný

  14:51aktualizováno  15:11
Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé, jeden další je těžce zraněný. Policie zadržela podezřelého. Na místě zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému.

„Krátce před 14. hodinou jsem přijali oznámení o několika výstřelech. Na místo vyrazily všechny dostupné složky a hlídky,“ uvedla mluvčí policie Klára Jeníčková s tím, že dva lidé podlehli zraněním a jeden další je těžce zraněný.

Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé, jeden další je těžce zraněný. (16. října 2025)

„Podezřelý je zadržený a prostor momentálně bezpečný,“ dodala.

Šlo podle ní o volný prostor, nikoliv o budovu.

„Vzhledem k probíhajícím úkonům poskytneme bližší informace později,“ uzavřela mluvčí.

Policie na místě odklání dopravu a hlídkuje u školy, kde si rodiče vyzvedávají své děti.

