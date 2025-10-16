Střelba poblíž základní školy ve Smržovce. Dva mrtví a jeden těžce zraněný

„Krátce před 14. hodinou jsem přijali oznámení o několika výstřelech. Na místo vyrazily všechny dostupné složky a hlídky,“ uvedla mluvčí policie Klára Jeníčková s tím, že dva lidé podlehli zraněním a jeden další je těžce zraněný.
„Podezřelý je zadržený a prostor momentálně bezpečný,“ dodala.
Šlo podle ní o volný prostor, nikoliv o budovu.
„Vzhledem k probíhajícím úkonům poskytneme bližší informace později,“ uzavřela mluvčí.
Policie na místě odklání dopravu a hlídkuje u školy, kde si rodiče vyzvedávají své děti.