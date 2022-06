Opilec v třinecké nemocnici střílel kvůli kamarádovi, který odmítal ošetření

Kvůli střelbě v třinecké nemocnici policie obvinila dva muže ve věku 44 a 46 let. Jednomu z nich hrozí za vydírání a výtržnictví až osm let vězení, druhému tři roky za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování. Policie také zveřejnila podrobnosti k tomu, co incidentu předcházelo i jak se odehrál.