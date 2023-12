Podivné shody v denících střelců z Prahy a Brjansku. Jako by je psala stejná osoba

Oba pisatelé například chybně zapisovali slova „jako by“ a používali sloveso „dělat“ jinak, než je běžné, a ve spojení s podstatným jménem označujícím vraždu. Ukázala to analýza daných ruských textů.

Příspěvky podrobil rozboru ruský nezávislý a investigativní portál Agentstvo.Obsah kanálů obou střelců se dostal na veřejnost až po jejich smrti a ještě se s jedním textem manipulovalo.

U Davida K. už první příspěvky byly na nováčka v Telegramu překvapivě populární. Každý si údajně přečetlo 50 tisíc lidí.

Pisatelé také zveřejňovali podobný obsah. Zatímco účet Davida K. napsal, že ho „všichni nenáviděli, nenávidí a nenávidět budou“, ten Aliny uveřejnil, že ji „všichni absolutně nenávidí“.

Podobnost portál nachází i v dalších příspěvcích. Například oba střelci oznamují touhu spáchat sebevraždu. „Právě teď se dívám na otcovu zbraň a chci se zastřelit,“ údajně napsala ruská střelkyně. „Piju čaj a chci se zastřelit,“ zveřejnil zase David K.

Oba „deníky“ též obsahují odkazy na jiné střelce. Zatímco ten pražský se měl inspirovat právě Alinou, ta v příspěvku zmiňuje převzetí nápadu od kazaňského vraha z roku 1999.

Oba pachatelé navíc používali k popisu střelby podobnou slovesnou konstrukci se slovesem „dělat“, a to „dělat střelbu“. Slovo „jako by“ má úplně stejnou pravopisnou chybu – a to s pomlčkou. Tato chyba podle Rádia Svoboda vylučuje, že by text vznikl pomocí strojového překladu.

Otec čtrnáctileté dívky tvrdí, že text na jejím kanálu musel napsat někdo jiný. Upozornil, že obsahoval oplzlosti, které dcera nepoužívala.

Autorství příspěvků Davida K. je také sporné. Podle všeho totiž vykazují takovou znalost ruštiny, že by se muselo jednat snad jen o rodilého mluvčího. Kromě toho byl nejméně jeden příspěvek v kanálu po smrti střelce náhle upraven a samotný kanál se nejprve stal soukromým a později byl smazán. Podle všeho tak šlo o podvrhy vytvořené třetí osobou.