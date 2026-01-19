Střelba na úřadě v Chřibské. Mrtvá žena a útočník, několik zraněných

Incident policie ohlásila před půl jedenáctou. Na místo vyrazily všechny dostupné policejní síly včetně zásahovky a speciální pořádkové jednotky.
Následky jsou tragické. Podle policie zemřela žena, další lidé jsou zraněni včetně jednoho z policistů. Mluvčí krajských záchranářů Patrik Christian Cmorej ČTK řekl, že podle předběžných informací jsou zranění vážná.
Střelce policisté zneškodnili. „Budova je bezpečná,“ uvedla po 11. hodině policie. Zřídila navíc linku krizové intervence 974 421 158, kde poskytne pomoc všem, kterých se ozbrojený útok dotkl. V terénu pomohou rovněž policejní psychologové.
Na místo vyrazil i ministr vnitra Lubomír Metnar. „Pozorně sleduji informace o střelbě na městském úřadě v Chřibské. Situace je vážná, ale dle mých informací další nebezpečí nehrozí, útočník je po smrti. Rozhodl jsem se vyjet na místo události,“ uvedl.
Město ve Šluknovském výběžku má asi 1300 obyvatel. Na žádost policie bylo připraveno v záloze šest jednotek hasičů, tři profesionální a tři dobrovolné, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Policie požádala občany, aby se vyhnuli místu zásahu kvůli průjezdu záchranářů.
