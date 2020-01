Hradní střet Jaromíra Soukupa. Magnátovy vztahy se Zemanem ochladly, skočí asi i společný pořad

PRAHA Obvykle vřelé vztahy mezi mediálním magnátem Jaromírem Soukupem a prezidentem Milošem Zemanem po Novém roce prudce ochladly.

Jako rozbuška na první pohled zřejmě posloužila kauza poslankyně hnutí ANO a současně zmocněnkyně kabinetu pro lidská práva Heleny Válkové. Ukázalo se totiž, že za komunismu spolupracovala s prokurátorem Josefem Urválkem známým z vykonstruovaných procesů s odpůrci režimu. Válkovou Zeman nominoval na pozici ombudsmanky. Svůj návrh v úterý stáhl.



Do kritiky Válkové se vehementně pustil právě Soukup, který měl přitom dosud pro Zemanovy kroky vždy pochopení. „Ombudsmanka, co šla po disidentech? Profesorka Helena Válková tyto předpoklady nesplňuje. Její mediální obhajobě nevěřím. Ombudsmankou by být neměla,“ napsal na svůj Twitter moderátor 10. ledna.

V dalších příspěvcích pokračoval tím, že Válková prý zcela ztratila soudnost a měla by odejít z veřejného života. Až došla řada na Zemana. „Každý má své limity. A mým je, že odmítám dávat prostor lidem, kteří hájí vrahy. Urválek je stejný vrah jako Eichmann. A pokud v tom nejsme s hlavou státu zajedno, nevím, zda jsme schopni najít v něčem jiném společnou řeč,“ napsal Soukup.

Soukupův oživlý Twitter

Zajímavé je na Soukupově internetové aktivitě, že jeho twitterový účet ožil náhle po více než roce a půl. Poslední příspěvek před smrští těch o Válkové je datovaný 1. března 2018.

Na Soukupově TV Barrandov to v tuto chvíli vypadá, že pravidelné promluvy majitele televize s hlavou státu nahradí seriál. Mediální magnát však tvrdí, že je připraven další díl Týdne s prezidentem natočit, věnovat by se ale měl právě ožehavému tématu ombudsmanky. „Jsme připraveni vysílat a natáčet. Návrh jsme poslali na Hrad. Na odpověď čekáme. Obsahem by měla být Válková a Urválek a nepřekročitelnost morálních limitů v politice,“ informoval opět přes internet v pondělí.

Miloš Zeman daroval Jaromíru Soukupovi hodinky značky Prim.

Že duo Zeman-Soukup už možná čeští diváci neuvidí, naznačil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, když na dotazy médií uvedl, že připravuje pro Zemana nový plán mediálních aktivit. Na otázky LN ohledně vzájemných vztahů obou aktérů Ovčáček neodpověděl, stejně jako Soukupova mluvčí Marie Opálková.



Pravidelný Týden s prezidentem sledovalo na Barrandově vloni průměrně 150 tisíc diváků.

Kromě toho se Soukup pochlubil s titulní stranou svého časopisu Týden, na níž figuroval Václav Havel, který se prý zařadí po bok největších osobností českých dějin. „Éru Václava Klause či Miloše Zemana ale školní dějepis zřejmě odbude jen pár větami,“ vyzdvihl věty z článku.

Možné zapojení Číny

Roztržka mezi Hradem a Barrandovem přichází v zajímavou chvíli. Zeman totiž v neděli oznámil, že ruší svou cestu do Číny s odkazem na to, že tu prý nesplnila slibované investice. Místo sebe vyšle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD).

Nabízí se tak otázka, nakolik mohli právě Číňané hrát v náhlé Soukupově kritice prezidenta roli. Jeho impérium totiž drží především investice čínské státní skupiny CITIC, jež tu převzala aktiva po čínské skupině CEFC, která se u nás do podvědomí zapsala například akvizicí v pražské fotbalové Slavii. V Soukupově marketingové firmě Médea drží CITIC 30 procent, ve vydavatelství Empressa dokonce 49 procent. Dobré vztahy s Čínou by se tak vytíženému moderátorovi jistě hodily.

Prezident Miloš Zeman daroval Jaromiru Soukupovi hodinky.

Za připomenutí stojí určitě také Soukupovy politické ambice. V dubnu oznámil svou kandidaturu na Pražský hrad, od prezidenta se však v tomto směru zatím podpory nedočkal. Kritizování Zemana ale může být i snahou vymanit se ze škatulky „Zemanův muž“.