Střet vlaku s člověkem zastavil provoz na východě Prahy

Mluvčí pražské policie Jan Rybanský řekl, že k nehodě došlo v blízkosti ulice Ke Třem mostům. Ta se nachází nedaleko stanice Praha-Běchovice. „Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem. Budeme zjišťovat okolnosti nehody,“ uvedl mluvčí.
Také podle mluvčí pražských záchranářů Jany Poštové člověk střet s vlakem nepřežil. Informace o tom, zda to byl muž, nebo žena, zatím neměla.
Podle webu ČD jsou některé dálkové vlaky mezi Prahou a Kolínem odkloněny přes Vysočany a Lysou nad Labem. Kvůli odklonu mohou mít zpoždění 20 až 40 minut. Některé vlaky byly odřeknuty a dopravce zajistil náhradní autobusovou dopravu mezi Libní a Úvaly.