Údajný střet zájmů: Brusel ztratil se zdržováním trpělivost. Termín stihneme, reaguje Česko

„Reagujeme v termínech tak, jak Evropská komise chce. Plníme vše, na čem jsme s Evropskou komisí domluveni. Termín 22. září stihneme,“ reagovala v úterý ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, jejíž resort komunikaci s Bruselem koordinuje.



Podle ministryně bude česká odpověď obsahovat to, co Evropská komise žádá. Detaily ale sdělit nechtěla, neboť komunikace s Bruselem je důvěrná. Hlavním požadavkem podle Dostálové bylo, aby ministerstvo průmyslu a obchodu implementovalo metodický pokyn, což učinilo. Neobává se toho, že by dotace mohly být zastaveny.

Proč tedy Česko požadovalo odklad odpovědi, už ministryně v úterý nevysvětlila.

Komise v srpnu varovala, že pokud se opatření nezlepší, může zastavit dotace. V dubnu komise zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle které je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i po vložení do svěřenských fondů a zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš to popírá.



„S ohledem na slyšení našeho Generálního ředitelství dne 27. září 2021 ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu trvám na tom, abych do 22. září obdržel vyčerpávající stav provedení (požadovaných opatření, pozn. red.),“ napsal šéf Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku Franck Sébert. Odkazuje přitom na jednání, které se má konat příští pondělí.

České úřady měly původně poslat dopis s informací, jakým způsobem se aktuálně kontrola střetu zájmů provádí, do 8. září. Ministerstvo pro místní rozvoj v čele s Klárou Dostálovou, které komunikaci s Bruselem koordinuje, ale v prvním zářijovém týdnu požádalo o posunutí termínu. Proč, když v úterý ubezpečila, že odpověď bude včas, ministryně nevysvětlila.

„Na odpovědi za Českou republiku pracujeme. Stále platí, že na žádost Evropské komise je veškerá komunikace důvěrná. Děkujeme za pochopení,“ sdělil serveru mluvčí ministerstva Vilém Frček bez dalších podrobností.

„Evropské komisi dochází s kabinetem Andrej Babiš trpělivost. Je jasné, že taktika protahování může Česko vyjít velmi draho. Odpovědnost nese nejen Babiš, ale i Klára Dostálová a Karel Havlíček, jejichž ministerstva nekonají,” uvedl k posunu vedoucí komunikace Transparency International ČR David Kotora. Právě Transparency dlouhodobě upozorňuje na střet zájmů premiéra Andreje Babiše.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek situaci okomentoval prohlášením, že „času měly české úřady dost“. „To je jen logické odmítnutí snahy o obstrukci. Nikdo nemohl čekat, že EK nechá českého premiéra krást veřejné peníze do nekonečna. To dělají jen naše ministerstva a státní zastupitelství,“ tweetoval politik.



Seznamy funkcionářů

Evropská komise požaduje po českých úřadech řadu preventivních a nápravných opatření, která mají zajistit dodržování zákona o střetu zájmů. Například vést seznam veřejných funkcionářů a firem, které vlastní či ovládají.

Nebo zapracovat do postupů metodické stanovisko, které řeší střet zájmů v souvislosti se svěřenskými fondy. Česko má nyní Bruselu popsat „probíhající zlepšování systému řízení a kontroly“ a uvést termín pro jeho dokončení. A požaduje také informace o „opětovném ověření, které má být provedeno u 12 operací spolu s deadlinem pro jejich dokončení“.

Hloubkovou prověrku dosud nekontrolovaných 12 projektů dceřiných firem Agrofertu Evropská komise nařídila v návaznosti na audit ke střetu zájmů už loni v říjnu. Provést ji mělo ministerstvo průmyslu a obchodu. Už dříve uvedlo, že na ní pracuje, zatím ovšem stále ještě zřejmě bez výsledku, píše server.

Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo v dopise s žádostí dva důvody pro odklad termínu - složitost změn současného systému, pokud jde o předcházení střetu zájmů, a také pandemickou situaci, kvůli které v Česku nebyl dostatek odborníků, kteří by požadované ověření 12 projektů Agrofertu provedli.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, kvůli němuž se o odklad žádalo, jelikož kontrolu střetu zájmů nestíhalo vylepšit, na dotazy redakce neodpovědělo.