Střet zájmů je vymyšlená věc proti mně, řekl Babiš. Rakušana spojil se zločinem

Rakušan svou otázku na předsedu vlády zdůvodnil tím, že je právní nejistota o Babišově střetu zájmů.
Předseda opoziční ODS Martin Kupka před tím navrhl, aby Sněmovna přednostně jednala o hrozícím zastavení proplácení dotací Evropskou unií. Není totiž jasné, jaký je statut svěřenského fondu RSVP Trust, do kterého Babiš vložil holding Agrofert. Jednat o dopisu, který do Česka kvůli tomu přišel od Evropské komise, navrhl i šéf poslanců lidovců Marian Jurečka.
„Nevyřešený střet zájmů je soukromý problém,“ zdůraznil při interpelacích na předsedu vlády Rakušan.
„Hrozí, že Evropská unie přestane proplácet dotace. Už jsme se skládali na Národní divadlo, teď se budeme skládat na holding miliardáře,“ řekl před tím na tiskové konferenci. STAN chce kvůli tomuto problému mimořádnou schůzi Sněmovny a podporují to i Piráti.
Premiér Babiš šéfa hnutí STAN označil za představitele organizovaného zločinu. „Divím se policii, že neobvinila vaši politickou stranu,“ prohlásil lídr hnutí ANO.
