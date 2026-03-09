Když se rodiče malé dívky před lety rozešli, matka se rozhodla pro návrat na rodné Slovensko, zatímco otec zůstal v České republice. Dívka si na přesuny v rámci rovnocenné střídavé péče zvykla a v obou zemích dokonce navštěvovala mateřskou školu. Zlom však přinesl blížící se nástup do první třídy plánovaný na září 2025, píše server Novinky.cz.
Rodiče se nedokázali shodnout, kde dívka zahájí povinnou školní docházku. Zatímco otec trval na české škole v místě svého bydliště, matka preferovala vzdělávání na Slovensku.
Do sporu se jako první vložil vsetínský okresní soud, který se přiklonil na stranu otce a dvoustátní školní docházku označil za nežádoucí experiment. Aby dívka mohla nastoupit jen do jedné, české školy, což doporučil i dívčin opatrovník, sáhl soud k řešení, které omezilo čas, jenž byl vymezen pro kontakt mezi matkou a dívkou na dva víkendy v měsíci.
Proti tomu se ale ohradil Krajský soud v Ostravě, který předchozí verdikt zcela zvrátil. Krajský soud argumentoval tím, že dívka má k oběma rodičům silné pouto a na pendlování je dobře adaptovaná. V potaz vzal i vyjádření samotné školačky, která podle soudu prohlásila, že dvě školy zvládne. Ostravští soudci tak dospěli k závěru, že zachování vztahu s matkou je pro dítě podstatnější než standardní model jedné školy, a nařídili docházku, která by se konala napříč oběma státy.
Otec se s vidinou dcery pendlující mezi dvěma vzdělávacími systémy nesmířil. V ústavní stížnosti argumentoval, že tento experiment není v nejlepším zájmu dítěte a že odvolací soud nespravedlivě nahrál matce, která situaci svým dřívějším odstěhováním sama způsobila.
Senát Ústavního soudu vedený soudcem Michalem Bartoněm však nenašel důvod k zásahu a otcovu stížnost odmítl. Připomněl, že otec nemůže u Ústavního soudu bojovat za práva své dcery. V těchto sporech dítě zastupuje takzvaný kolizní opatrovník, jehož pohled a zájmy se mohou od přání rodičů lišit.
Ústavní soudci navíc zdůraznili klíčový fakt – justice zatím rozhodla pouze o předběžném opatření. Nejde tedy o nevratný krok. „Okresní soud bude moci důkladně prokázat a vyhodnotit i na základě poznatků a zkušeností již nabytých při realizaci režimu dvou škol, nakolik je model pro dceru vhodný,“ uzavřeli ústavní soudci.
V praxi to znamená, že českou justici nyní čeká bedlivé sledování toho, jak malá školačka nevídanou zátěž zvládá. Teprve realita ukáže, zda bude dvoustátní experiment pokračovat, nebo se pro dívku nakonec vybere jen jedna hlavní škola.